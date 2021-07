Van Feyenoord naar Ajax: een keus voor Europees topvoetbal

En daar gaat hij, de beste speler van Feyenoord, aanvoerder en Oranje-international, op weg naar de Champions League, betere medespelers en vermoedelijk een fraaier contract. Bij Ajax.

Geen onlogische overstap, toch? Voor Steven Berghuis zelf niet. Het grote transfernieuws, maandagochtend als eerste gebracht door De Telegraaf, is daarentegen een hard gelag voor het Legioen. Een sterspeler die liever voor de aartsrivaal dan voor Feyenoord speelt: dat hakt erin.

Supporters voelden zich verraden, constateerde de supportersvereniging van Feyenoord. Ten minste een van hen heeft alvast zijn uit- en thuisshirt van Berghuis verbrand, zo bleek uit een filmpje dat al snel op sociale media rondging. Anderen kozen voor onvriendelijke woorden. Berghuis was een acteur geweest. Een voetballer die prat ging op zijn band met Feyenoord en had laten weten dat hij geen binnenlandse transfer zou maken. Bleek niets van waar.

Clubliefde

„Het is emotioneel niet te volgen”, oordeelde een van de gasten in de podcast van RTV Rijnmond, dat de club van nabij volgt. „Als je op zondag 16 mei nog hartstochtelijk staat te zingen met supporters en je slaat steeds op het Feyenoord-logo op je hart, dan kan je deze transfer niet maken. Maar clubliefde bestaat niet meer, in elk geval niet bij Berghuis, waar het zakelijke overheerst.”

Toch zegt deze transfer meer over de status van Feyenoord dan de al dan niet financieel gedreven motieven van Berghuis. Gevoelsmatig zou de Rotterdamse club dan met Ajax moeten kunnen wedijveren, net als in het roemruchte verleden, in werkelijkheid zijn de verhoudingen zodanig veranderd dat Feyenoord zijn beste speler voor een schijntje heeft moeten laten gaan.

Voor Berghuis, na Henk Groot, Jan Everse en Arnold Scholten de vierde speler die van Feyenoord naar Ajax gaat, betalen de Amsterdammers minimaal vier miljoen euro, een bedrag dat via bonussen zou kunnen oplopen tot 5,5 miljoen euro.

Veel meer kon technisch directeur Frank Arnesen niet vragen. In het contract van Berghuis, aldus verschillende media, was een clausule voor een maximale transfersom opgenomen waardoor Feyenoord niet in de positie was om de sportieve waarde van Berghuis, 87 doelpunten 64 assists in 199 duels, te verzilveren op de transfermarkt. Ter vergelijking: voor linksback Tyrell Malacia zou de club het dubbele willen van het geïnteresseerde Club Brugge.

Gelimiteerde transfersommen zoals die in Berghuis’ contract zijn vaak een gunst aan een speler. Die kan dan, ondanks een doorlopend contract, voor een relatief lage prijs vertrekken als hij een interessante aanbieding krijgt. Zonder zo’n clausule kunnen verkopende clubs hun poot stijf houden en de hoofdprijs vragen.

Soms wordt in clausules nog wel opgenomen dat de gelimiteerde transfersom niet voor clubs uit de top drie geldt. Maar dat was bij Berghuis niet het geval. Feyenoord moest wel meebuigen. Zeker omdat er geen alternatief was. Buitenlandse clubs stonden niet in de rij voor de vleugelaanvaller die tijdens het EK nog twee keer inviel bij het Nederlands elftal.

Dat Berghuis zelf per se naar Ajax wilde, zoals het AD schreef, hielp ook niet. Met oog op de mogelijke komst van boze supporters was een terugkeer op het trainingsveld bij Feyenoord vrijwel geen optie meer.

Conference League

Financieel komt het de club niet slecht uit. Ook al zijn het er minder dan gehoopt, de miljoenen van Berghuis geven Feyenoord meer lucht. De coronacrisis heeft een fors deel van de 18 miljoen aan eigen vermogen doen verdampen en het duurt nog wel even voordat de club de vruchten zal plukken van Feyenoord City – als het nieuwe stadion er überhaupt komt.

Tegelijk verliest Feyenoord een sleutelspeler, in een tijd dat het sportief de grootste moeite heeft om in het spoor van Ajax, PSV en AZ te blijven, en ontbeert de club de miljoenen om die achterstand via investeringen ongedaan te maken. Afgelopen seizoen eindigde Feyenoord als vijfde. Was Berghuis in Rotterdam gebleven, waar hij in vijf jaar twee belangrijke prijzen won, de landstitel en de KNVB-beker, dan had hij op 22 juli tegen het Montenegrijnse FK Decic of KF Drita uit Kosovo moeten spelen in de tweede voorronde van de nieuwe Conference League.

Terwijl Feyenoord zijn pijlen nu richt op oud-AZ-speler Alireza Jahanbakhsh, speelt Berghuis komend seizoen met Ajax in de Champions League. Gezien de dominantie van Ajax gloren er in de jaren daarna nog wel meer optredens op het hoogste Europese podium.