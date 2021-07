Twee Jordaniërs krijgen vijftien jaar cel voor mogelijke couppoging

In Jordanië zijn maandag twee voormalige hoge regeringsvertegenwoordigers tot vijftien jaar gevangenisstraf veroordeeld voor een mogelijke couppoging. Dat meldt persbureau AP. Het tweetal wordt ervan verdacht eerder dit jaar koning Abullah II te hebben willen afzetten en zijn halfbroer op de troon te plaatsen. In april zwoer Hamza openlijk trouw aan koning Abdullah.

Onder de verdachten is Bassem Awadallah, die diende als topadviseur voor de 59-jarige koning Abdullah en die naast de Jordaanse ook de Amerikaanse nationaliteit heeft. Zijn Amerikaanse advocaat zegt dat Awadallah gemarteld zou zijn in detentie. Hij staat terecht met Sharif Hassan bin Zaid, lid van de koninklijke familie. Beiden ontkennen de beschuldigingen en gaan in hoger beroep tegen de uitspraak. Ze werden in april gearresteerd.

Prins Hamza

De twee mannen zouden met buitenlandse hulp de 41-jarige prins Hamza aan de macht hebben willen helpen. Het nieuws over een mogelijke staatsgreep druppelde in april naar buiten. Die maand deelde Hamza een video met de Britse omroep BBC waarin hij zei onder huisarrest te zijn geplaatst. Daarin ontkende hij plannen te hebben gehad voor een machtsovername. Volgens hem werd hij vastgehouden vanwege zijn kritiek op de corruptie en het falende beleid binnen het huidige regime.

Lees ook: Koninklijke broedertwist verdeelt ‘stabiel bastion’ Jordanië

De koninklijke familie liet later weten dat de geschillen met Hamza in der minne zijn geschikt. Abdullah II is sinds 1999 aan de macht in Jordanië. Hij reist volgende week naar de Verenigde Staten, waar hij als eerste Arabische leider een ontmoeting heeft met president Joe Biden. Abdullah is volgens zijn stamboom een directe nazaat van de islamitische profeet Mohammed.

Prins Hamza werd zelf kroonprins met het aantreden van zijn halfbroer als koning in 1999. Die titel werd hem in 2004 weer afgepakt, een opvolger werd pas vijf jaar later gekozen: Abdullah’s zoon Hoessein.