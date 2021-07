Symbolisch einde aan Amerikaanse strijd in Afghanistan

De Amerikaanse generaal die de oorlog in Afghanistan leidde, Austin Miller, zal maandag aftreden. Dat melden Amerikaanse media, waaronder The Washington Post. Deze stap markeert een symbolisch einde aan de twintig jaar durende Amerikaanse militaire inzet in het land. Officieel wordt de terugtrekking op 31 augustus voltooid, hoewel vrijwel alle militairen inmiddels al terug in de VS zouden zijn. Ondertussen neemt de onrust in Afghanistan weer toe. De Taliban eigent zich de afgelopen weken steeds meer terrein toe en claimt momenteel zeker 85 procent van het land in handen te hebben.

Generaal Miller hield bijna drie jaar toezicht op de Amerikaanse missie in het Midden-Oosterse land. Daarbij werd hij onder meer geconfronteerd met een overeenkomst die de regering van toenmalig president Donald Trump vorig jaar sloot met de Taliban. Een van de afspraken was dat de Amerikanen zich binnen veertien maanden militair zouden terugtrekken uit Afghanistan.

Onder leiding van Trumps opvolger Joe Biden werd de missie uiteindelijk een aantal maanden later gestaakt. De Taliban is „sterker dan ooit”, zei Biden afgelopen week. Maar het is nu „aan de Afghanen om de toekomst van hun land te bepalen”, vond hij, daaraan toevoegend dat het „niet onvermijdelijk” is dat de nationale regering omver zal worden geworpen door de terreurgroep.

Geweld neemt toe

Topambtenaren zeiden maandag tegen persbureau Reuters dat Taliban-strijders de stad Ghazni in Centraal-Afghanistan hebben omsingeld en woningen zijn binnengevallen. Vanuit die panden zouden ze schieten op Afghaanse veiligheidstroepen, aldus Hassan Rezayi, een lid van de provinciale raad van Ghazni. Vorige week vielen leden van de Taliban de hoofdstad van de westelijke provincie Badghis binnen. Het geweld in het land is flink toegenomen sinds Biden in april aankondigde de Amerikaanse troepen voor 11 september terug te trekken.

Op 11 september is het precies twintig jaar geleden sinds de aanslagen op het World Trade Center in New York en het Pentagon, die de aanleiding vormden voor de Amerikaanse missie in Afghanistan. Vorige week maakte Biden bekend de missie al voor 31 augustus definitief te staken. Ook alle troepen van de NAVO, waaronder die uit Nederland, zullen medio september zijn vertrokken. Ondertussen blijft de Afghaanse bevolking achter in vrees voor een nieuwe burgeroorlog en bieden de vredesbesprekingen tussen de regering en de Taliban in Qatar vooralsnog weinig soelaas.