Steven Berghuis maakt omstreden transfer naar Ajax

Steven Berghuis stapt over van Feyenoord naar Ajax. Dat heeft het management van de aanvaller maandag bekend gemaakt tegenover persbureau ANP, nadat de Telegraaf en Voetbal International de transfer eerst meldden. De rechtsbuiten zou voor een bedrag tussen de 4 en 5,5 miljoen worden aangekocht. Volgens de Telegraaf en VI wordt het papierwerk maandag in orde gemaakt.

De 29-jarige Berghuis, vorig seizoen nog aanvoerder bij Feyenoord, tekent een contract tot 2025 bij de Amsterdamse club. De transfer ligt gevoelig bij supporters van aartsrivaal Feyenoord. Berghuis gold in Rotterdam als de belangrijkste speler met negentien doelpunten en vijftien assists in de afgelopen 33 wedstrijden.

Afgelopen vrijdag zei Ajax-trainer Erik ten Hag al dat hij vers bloed wilde toevoegen aan het huidige team. Toen werden nog geen namen genoemd. Zo zou Ajax ook zijn zinnen gezet hebben op de 19-jarige Ghanese spits Kamaldeen Sulemana, die voor het Deense Nordsjaelland speelt.

Het is slechts drie keer voorgekomen dat een speler van Feyenoord direct naar Ajax overstapte. Henk Groot deed dit in 1965, Jan Everse in 1977 en Arnold Scholten in 1995.