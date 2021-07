Met mijn oudste zoon, nu nog achtstegroeper, bezoek ik zijn middelbare school van eerste keuze. We hebben een gesprek met zijn nieuwe studiebegeleider. Deze man vraagt zeer geïnteresseerd: „En, Jens, vertel eens, waarom wil je zo graag na de vakantie leerling worden op onze school?” Mijn zoon antwoordt: „Nou, eh, om de hoek zit de Lidl en daar hebben ze de lekkerste worstenbroodjes van heel Zwolle.”

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl