Sandra Timmerman (57) overleden na hersenbloeding

Sandra Timmerman, de dochter van showbizzechtpaar Gert en Hermien, is zondagavond in het ziekenhuis overleden na een hersenbloeding. Volgens RTV Oost werd Timmerman vorige week vrijdag bij Oldenzaal van de weg gehaald vanwege opvallend rijgedrag. Zij bleek tijdens het rijden onwel te zijn geworden en werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, waar de artsen haar zaterdag tevergeefs uit haar coma probeerden te halen. Na het weekend zou een nieuwe poging ondernomen worden. Timmerman is 57 jaar geworden.

Timmerman speelde onlangs een belangrijke rol in een documentaire over het bijzondere leven van haar beroemde ouders en zichzelf, dat bol stond van drank, drugs, religie en incest. Een leven vol hoogte- en dieptepunten, zo stelde zij zelf. Ze werd in haar jonge jaren misbruikt door haar vader en schreef daar in 2018 een boek over met de titel Circuskind.

Zelf had Timmerman ook een kortstondige muzikale carrière. Met haar zusje Sheila vormde ze tussen 1999 en 2002 drie jaar lang het duo She She and the He-Devils. Ze laat drie kinderen en meerdere kleinkinderen achter.