Ruim 27.000 mensen wachten te lang op geestelijke gezondheidszorg

In mei wachtten ruim 77.000 mensen in Nederland op geestelijke gezondheidszorg (ggz). 27.000 van hen wachtten langer dan vastgesteld in de zogeheten Treeknorm, een norm die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars is afgesproken over de maximale wachttijd in de ggz. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Met name het aantal patiënten dat te lang wacht op een intakegesprek is hoog.

Aanbieders in de ggz zijn sinds dit jaar wettelijk verplicht gegevens over hun wachtlijsten aan te leveren aan de NZa. De autoriteit wil zo inzicht krijgen in de wachtlijsten per regio, per diagnose en hoeveel mensen langer wachten dan afgesproken in de Treeknorm. Volgens deze norm geldt momenteel dat er tussen het bellen met de ggz en de intake maximaal vier weken mogen zitten. Tussen de intake en de start van een behandeling ligt die grens op tien weken.

Voor bijna twintigduizend mensen gold in mei echter dat zij langer dan deze vier weken moesten wachten op een intake. Bijna achtduizend mensen wachtten langer dan tien weken op de start van hun behandeling. Met name mensen die hulp zochten in de basis-ggz, voor depressies en voor angststoornissen moesten langer wachten op hun intake of behandeling.

Uit het rapport van de NZa blijkt verder dat in de regio’s Amsterdam, Utrecht en Waardenland in mei de meeste mensen instroomden in de ggz. In de regio’s Apeldoorn/Zutphen, Drenthe en Noord-Limburg was het aandeel mensen dat langer op een intake wacht dan afgesproken volgens de Treeknorm het hoogst.