RTL Boulevard hervat uitzendingen vanaf Mediapark in Hilversum

RTL Boulevard gaat vanaf maandag uitzenden van het Mediapark in Hilversum. Dat heeft RTL bekendgemaakt. Dit weekend werden twee uitzendingen in de RTL-studio aan het Leidseplein in Amsterdam geschrapt vanwege een ernstige dreiging.

De komende tijd zal het televisieprogramma daarom vanaf een nieuwe locatie uitzenden. Er worden ‘zichtbare en onzichtbare maatregelen’ genomen om de veiligheid van RTL-medewerkers, bezoekers en bewoners te garanderen. „Wij hebben vertrouwen in het advies van de veiligheidsautoriteiten dat we de uitzendingen op een nieuwe locatie op het Mediapark in Hilversum kunnen hervatten”, schrijft RTL.

RTL Boulevard besloot de uitzending op zaterdagavond niet door te laten gaan, nadat er vanuit de driehoek van Amsterdam - burgemeester, politie en Openbaar Ministerie – berichten waren gekomen van een ernstige dreiging. De studio aan het Leidseplein werd vervolgens ontruimd. Een dag later onthulde NRC dat er werd gevreesd voor een aanslag met een raketwerper of met automatische vuurwapens op de studio van RTL Boulevard. De uitzending zondag ging ook niet door, volgens RTL om medewerkers van het televisieprogramma rust te geven.

Vlakbij de studio van RTL Boulevard in Amsterdam werd vorige week misdaadverslaggever Peter R. de Vries neergeschoten. De Vries werd meerdere keren beschoten, vlak nadat hij in het programma te gast was geweest. Hij liep van de studio naar een parkeergarage om de hoek. Hij ligt zwaargewond in het ziekenhuis.