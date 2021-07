Ferdinand Fransen: reismiljonair die Arke groot maakte en zich verbond met Twente

Maandag vloog hij nog: van Amsterdam naar Faro in Portugal en weer terug naar Amsterdam. En daarna nog Amsterdam-Kos-Amsterdam. Dinsdag staat een vlucht naar Samos op het programma.

Al bijna veertien jaar vliegt reisorganisatie TUI toeristen naar zonnige oorden met een Boeing 737 genaamd ‘Ferdinand Fransen’. Het is een eerbetoon aan de man die reisorganisatie Arke groot maakte. Arke fuseerde in 1997 met Holland International en Kras tot TUI Nederland, de grootste reisorganisatie in Nederland.

Ferdinand Fransen overleed zondag op 93-jarige leeftijd. Hij was de grondlegger van de Nederlandse reissector, aldus brancheorganisatie ANVR een aantal jaren geleden.

Ereburger van Enschede

Fransen bouwde het regionale touringcarbedrijf in Twente, waar hij begon als jongeman, uit tot een internationaal reisconcern. Hij was bovendien actief in de regionale sport: Fransen was eind jaren zeventig voorzitter van betaaldvoetbalclub FC Twente. Onder zijn bestuur haalde de club de halve finale van de Europa Cup 2, en de finale van de KNVB-beker, maar degradeerde FC Twente in 1982/1983 naar de eerste divisie.

Fransen hechtte „grote waarde aan een goed maatschappelijk, cultureel en sportief klimaat in Twente”, schreef de regionale krant Tubantia maandag. Hij steunde vele maatschappelijke en culturele activiteiten in de regio.

Lang heeft Fransen zich achter de schermen hard gemaakt voor een bestuurlijke fusie van de steden Hengelo en Enschede. Hij golfte met beide toenmalige burgemeesters, Jan Mans van Enschede en Wolter Lemstra van Hengelo, maar Fransens bestuurlijke droom kwam nooit uit. Ereburger van Enschede werd hij wel.

Groeiend autobezit en goedkope chartervluchten noodzaakten Arke tot verbreding van het reisaanbod

Van kantoorhulp tot reismiljonair, schreef biograaf Dolf Ruesink in 2008 over Fransen bij diens tachtigste verjaardag. Een bijzondere carrière, want Fransen groeide op in vooroorlogse armoede. De schilderszoon verloor op tienjarige leeftijd zijn vader, maakte aan het einde van de Tweede Wereldoorlog de Hongerwinter mee en besloot daarop: „Mijn kinderen en kleinkinderen krijgen het beter, daarvan ben ik overtuigd.”

In de jaren vijftig trad Fransen in dienst bij het Reisbureau Twenthe van Frits Arke en Jan ten Barge (opgericht in 1934). Dat duo ging uit elkaar. Fransen volgde Arke en samen vormden zij de directie van Reis- en Passagebureau Arke.

Tweede vakantie

In 1973 stopte Frits Arke en werd Fransen enig directeur-eigenaar. Hij verkocht aanvankelijk vooral busreizen, maar het groeiende autobezit en de goedkope chartervluchten noodzaakten Arke tot verbreding van het reisaanbod.

Dat ging voorspoedig en Arke groeide uit tot een concern met een omzet van rond een miljard gulden. Fransen introduceerde reizen voor senioren, voor jongeren (My Way), voor zakenlui. Hij kreeg Nederland, met een aantal collegabedrijven, ook aan de tweede vakantie. Zonnevlugjes heetten die, korte relatief goedkope reisjes voor iedereen die voorheen slechts een keer per jaar op vakantie ging.

Eind jaren tachtig, begin jaren negentig werd het Fransen duidelijk dat geen van zijn drie dochters hem wilde opvolgen. In 1989 verkocht hij een deel van de aandelen aan het Duitse reisconcern Touristik Union International (TUI) en in 1995 volgde de rest van zijn belang. Fransen bleef nog wel aan als commissaris, maar dat was een vergissing, vertelde hij later. In 2005 was hij nog wel betrokken bij de oprichting van ArkeFly. Een eigen luchtvaartmaatschappij zou goed zijn voor het vakantiebedrijf – als vierde macht tegen de toenmalige grote drie in de Nederlandse luchtvaart, KLM, Transavia en Martinair.

Ferdinand Fransen pleitte in 1979 al in NRC Handelsblad voor een betere spreiding van de schoolvakanties. Waarom kan in Nederland niet wat in Groot-Brittannië al jarenlang een succes blijkt te zijn?, vroeg hij zich af. Britse ouders mochten naar eigen inzicht hun kinderen een week per jaar van school halen om op vakantie te gaan. Beter voor de ouders, want die zaten niet vast aan de hoge prijzen van het hoogseizoen; beter voor de reisbranche want die spreidde zo de omzet. Snipperdagen voor schoolkinderen kwamen er niet, maar sinds schooljaar 1992/1993 kent Nederland wel de zomervakantiespreiding in een regio Noord, Midden en Zuid.