Nieuwe Israëlische regering kort Palestijns hulpfonds met 153 miljoen euro

De Israëlische regering bevriest uitbetalingen van zo’n 597 miljoen sjekel (153 miljoen euro) aan de Palestijnse Autoriteit. Dat melden internationale persbureaus. Het bedrag komt uit een fonds dat wordt gebruikt om duizenden Palestijnse gezinnen waarvan familieleden gedood zijn, gewond zijn geraakt of gevangen zijn gezet in het Israëlisch-Palestijns conflict tegemoet te komen. Palestijnen zien het bedrag als een vangnet voor families die geraakt worden door het conflict, maar volgens Israël is het fonds een beloning voor geweld.

Minister van Defensie Benny Gantz noemde het zondag „indirecte steun voor terreur”, aldus internationale persbureaus. De beslissing werd genomen door de nieuwe, in juni aangetreden Israëlische regering onder Naftali Bennett, die voormalig premier Benjamin Netanyahu na twaalf jaar op die post verving.

Israël int namens de Palestijnse Autoriteit jaarlijks enkele honderden miljoen euro’s aan belastinggeld, goed voor ongeveer de helft van de inkomsten van de Palestijnse Autoriteit. Het is de bedoeling dat vanaf augustus elke maand een deel daarvan wordt ingehouden. Sinds 2018 berekent Israël jaarlijks welk bedrag de Palestijnen aan militanten zouden hebben overgemaakt en trekt dit bedrag af van de voor de Palestijnen geheven belastinginkomsten, tot onvrede van de Palestijnse regering. Qadri Abu Baker, hoofd van de Palestijnse commissie voor de belangen van gevangenen, noemde het handelen zondag in een verklaring „misdadig” en „ruikend naar racisme”, schrijft persbureau Wafa.

De ultranationalistische Bennett vormt met zijn Yamina-partij een diverse coalitie met zeven andere partijen en staat onder druk om zijn ideologische doelen waar te maken. Vorige week incasseerde Bennett de eerste nederlaag, toen het hem niet lukte om een omstreden anti-Palestijnse wet te verlengen. Likud, de partij van voormalig premier Netanyahu, was in het verleden voorstander, maar stemde nu tegen de wet waardoor een meerderheid ontstond. Dit tot onvrede van Bennett, die sprak van „een klap voor de veiligheid van het land”.