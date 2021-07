Na overleg met de VS gaat de ‘digitaks’ van de EU toch maar even in de ijskast

De Amerikaanse politieke druk was zwaar – en heeft gewerkt. Maandag kondigde de Europese Commissie aan dat zij plannen voor een nieuwe heffing op digitale diensten en producten tot in de herfst opschort. Het was een geste aan de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen, die maandag in Brussel was voor overleg.

Yellen had tevoren sterk aangedrongen op uitstel van de ‘digitaks’, omdat deze een baanbrekend internationaal akkoord over winstbelasting van multinationals in gevaar zou brengen. Dit weekend gaven ministers van Financiën van de G20-landen hun zegen aan voorstellen van de OESO, de club van industrielanden, om belastingontwijking door multinationals tegen te gaan. Wereldwijd moet er een minimumtarief komen van 15 procent en multinationals moeten een deel van hun belastingen betalen waar hun klanten zitten. 132 landen steunen deze voorstellen.

De OESO-plannen moeten worden omgezet in nationale wetgeving. In de VS moet de Senaat daar ook mee instemmen. Succes is verre van verzekerd, zeker als senatoren het idee hebben dat Europa de VS een hak wil zetten. Eén van de drijvende krachten achter de OESO-voorstellen was Europese onvrede over belastingontwijking door Amerikaanse ‘Big Tech’ zoals Facebook en Uber, hoewel de uiteindelijke tekst gaat over álle grote bedrijven.

Lees ook: Belastingparadijzen EU zijn obstakel voor fiscaal plan OESO

‘Discrimineren tegen bedrijven’

Yellen waarschuwde zondag tegen „belastingen die discrimineren tegen Amerikaanse bedrijven”. Volgens Brussel is het voorstel voor de digitale heffing niet gericht tegen techbedrijven uit de VS: honderden bedrijven zouden deze moeten gaan betalen, vooral Europese. Details zijn niet bekend, maar nieuwssite Politico schreef dat het gaat om 0,3 procent op de digitale verkoop van diensten en goederen voor bedrijven met een omzet boven 50 miljoen euro. Zo’n heffing, die doet denken aan een accijns of btw, is iets anders dan de vennootschapsbelasting in de OESO-plannen. Niettemin vreest de regering-Biden dat de Brusselse plannen het verzet in de Senaat tegen de OESO-voorstellen aanwakkeren. Temeer omdat Europese landen, waaronder Frankrijk en het VK, vooralsnog vasthouden aan hun nationale ‘digitaks’.

De digitaks moet inkomsten genereren voor het EU-herstelfonds van 750 miljard euro. De Commissie leent geld op de financiële markten om het fonds te bekostigen en die leningen moeten worden terugbetaald. Volgens Europarlementariër Paul Tang (PvdA) mag „van uitstel geen afstel komen”. „Linksom of rechtsom moeten de leningen voor het herstelfonds worden afgelost”, zegt hij aan de telefoon. Tang vindt het belasten van de techsector een juiste manier om het herstelfonds te bekostigen.” „Grote digitale bedrijven hebben tijdens de pandemie goede zaken gedaan en betalen vaak weinig belasting.” Behalve de digitale heffing moet Ook onder meer een CO 2 -grensheffing moet eigen inkomsten voor de Commissie genereren.

Europese werkgevers zijn kritisch. De digitale heffing zou bij eenzijdige invoering de digitalisering in Europa hinderen, schreef BusinessEurope vorige week in een brief aan Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Eén van de doelstellingen van het herstelfonds is nu juist digitalisering, aldus de werkgevers.