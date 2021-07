Mogelijke leider moordplot op president Haïti opgepakt

In de Amerikaanse staat Florida is een Haïtiaanse man opgepakt die ervan wordt verdacht de leider te zijn van de georganiseerde moord op de Haïtiaanse president Jovenel Moïse. Dat heeft de Haïtiaanse politiechef Léon Charles zondag gezegd, meldt onder meer de Miami Herald. De opgepakte Christian Emmanuel Sanon zou de moordverdachten hebben gerekruteerd.

Sanon is een zestiger die al twee decennia in Florida woont en vaker de politiek leiders van zijn land van herkomst heeft bekritiseerd. Hij wordt nu aangewezen als het brein achter de schietpartij op Moïse vorige maand. Daarbij bestormde een groep van 28 aanvallers de presidentiële residentie, waar zij het staatshoofd om het leven brachten. Moïses echtgenote raakte zwaargewond.

Arrestatie

Volgens de Miami Herald vloog Sanon met een privéjet naar Haïti, waar hij enkele van de latere schutters zou hebben ontmoet. Hun aanvankelijke taak was om als lijfwacht van Sanon te dienen, maar later kregen ze de opdracht Moïse te arresteren. Uiteindelijk mondden de plannen uit in een moordaanslag.

In de woning van Sanon werden twintig dozen met munitie en wapenonderdelen, vier nummerplaten en twee auto’s in beslag genomen. Ook legde de politie de hand op correspondentie van Sanon.

Tot nu toe zijn 21 verdachten aangehouden. Vijf anderen zijn nog op de vlucht, drie zijn om het leven gekomen. 26 van de verdachten zijn Colombiaans, de overige drie Haïtiaanse Amerikanen.

