Dilemma: moet de kruisiging in het blauw of goud?

Een blauwgouden schilderij van 125 bij 89 centimeter staat gekanteld op een houten schildersezel. Voor het schilderij staat Lucida, een 3D-scanner uit Madrid. Het gevaarte bestaat uit een horizontale rails van zo’n anderhalve meter waarop een lange, verticale balk van metaal heel langzaam heen en weer beweegt. Aan die balk hangt een constructie van twee kleine camera’s en een laser.

Lucida staat sinds gisteren in een kleine kamer in de kelder van het Catharijneconvent in Utrecht om een 3D-reconstructie te maken van De Kruisiging van de Meester van de Bewening te Lindau, een schilderij uit ongeveer 1425. De scans moeten duidelijk maken wat de beste restauratiewijze is. „We staan voor een dilemma”, zegt restaurateur Caroline van der Elst. „Experts zijn het oneens wat de achtergrondkleur van het gerestaureerde origineel moet worden.”

Op het schilderij staan Maria, de gekruisigde Christus en de evangelist Johannes afgebeeld. De blauwe achtergrond is later, vermoedelijk in de zestiende eeuw, toegevoegd. „De tint past typisch bij de smaak van de zestiende eeuw en in die periode wilden de mensen hiermee ook hun rijkdom laten zien”, zegt Van der Elst. Het azuriet, de steen waarvan het blauwe pigment is gemaakt, is in zuivere vorm erg kostbaar. „Overigens is het azuriet heel slordig aangebracht. Dit heb ik nog nooit eerder gezien.”

Op het origineel uit 1425 was de achtergrond goud met gouden ranken. Van der Elst: „Het gouden reliëf stond voor het hemelse paradijs – de platte voorgrond met de kruisiging en de twee figuren stond voor de aarde. Als het blauw veel later toegevoegd was, zou ik het zonder twijfel helemaal weghalen. Maar het azuriet zelf is ook zo oud en kostbaar, dat het onderdeel geworden is van de restauratiegeschiedenis. Lastig.” Er zullen ter vergelijking twee 3D-versies worden geprint: een met volledige gouden achtergrond en een met een opgepoetste blauwe achtergrond.

Tiende van een millimeter

Een dag eerder hebben de specialisten uit Madrid al een 2D-scan van de kleuren gemaakt. Nu maken ze een 3D-scan van het relief van het schilderij. „Iedere tiende van een millimeter stuurt Lucida een laserpuls af op het schilderij”, zegt Carlos Bayod, een van de specialisten uit Madrid. Hij is, samen met een collega, al de hele dag bezig om het schilderij te scannen. „Door kleine hoogteverschillen in het schilderij, vervormt het licht van de laser. De twee zwart-witcamera’s leggen, vanuit twee hoeken, die vervorming van het licht vast.”.

Op een 3D-scan van het schilderij worden kleine hoogteverschillen in het schilderij zichtbaar. Foto Factum Foundation Carlos Bayod Lucini

Naast Lucida bekijkt een collega van Bayod een deel van de grijze 3D-scan. „Speciale software zet de opnames automatisch om in een hoogtekaart.” gaat Bayod verder. „De kaart heeft X- en Y- coördinaten en de Z-coördinaten (die de hoogte aangeven) worden aangeduid met grijstinten.” Bayod zet Lucida even uit zodat hij de grijze kaart kan laten zien. „Als mensen te dichtbij komen, trilt de laser en moeten we deels opnieuw beginnen. Ze is echt heel gevoelig.” Kwastenstrepen, structuur in het hout dat de ondergrond vormt, uitschieters van de kunstenaar: alle details zijn te zien.

Als de reliëfscan straks klaar is, combineren Bayod en zijn collega hem met de kleurenscan. De gecombineerde scan zal later geprint worden in 3D. „Wel op andere materialen, maar visueel is het een exacte replica”, zegt Bayod.

Schetsen en tombes

Het is voor het eerst dat een 3D-reconstructie onderdeel is van een restauratie. Lucida werd al in 2011 ontwikkeld door het bedrijf Factum Arte en reist nu de wereld over. Ze scande de schets Epifania van Michelangelo in The British Museum en maakte in Egypte reconstructies van de tombes in de Valei der Koningen. Die reconstructies zijn nu in een museum te zien. „Soms zijn originelen niet meer toegankelijk voor het publiek”, zegt Bayod. „Mogelijk gebeurt dan ook met de tombes. Dan zetten wij alvast een alternatief klaar.”

Het is bijzonder dat vier disciplines samenwerken: museumwetenschappers, kunsthistorici, restaurateurs en ingenieurs. „Samen met kunstgeschiedenisstudenten bezocht ik het Catharijneconvent en toen vertelde conservator van het museum Micha Leeflang over het dilemma”, zegt Sanne Frequin. Zij is kunsthistoricus aan de Universiteit Utrecht. „Een week eerder kregen studenten een gastcollege over 3D-printen van Liselore Tissen, technisch kunsthistoricus. De studenten en ik kwamen tot het inzicht dat een 3D-reconstructie van het gouden origineel en van een opgepoetste variant kan helpen bij de beslissing.”

Het systeem van 3D-scanner Lucida bestaat uit twee zwartwit-camera’s en een laser. Foto Olivier Middendorp

„Ik hoop echt dat we het azuriet gaan verwijderen”, zegt Van der Elst als later de ruwe versie van de scan gepresenteerd wordt aan een groep experts. „Terug naar hoe de kunstenaar het oorspronkelijk bedoeld had; terug naar het dramatische. De stromen bloed uit de wonden van Christus zitten nu vermoedelijk grotendeels verstopt onder het blauw.”

Maar het merendeel van de aanwezigen is het daar niet mee eens. „Volgens internationale afspraken moet iedere stap van de restauratie altijd omkeerbaar zijn. Het blauw verwijderen is dat niet”, merkte een van de aanwezige deskundigen op. „Je kunt het azuriet dat de kunstenaar in de zestiende eeuw aanbracht niet meer op het schilderij plakken.”

Naar verwachting hebben de onderzoekers over een jaar de fondsen binnen waarmee ze de 3D-scan uit kunnen printen. Het besluit over de achtergrond wordt dan genomen.