Joni Mitchell op haar best

Misschien is ze er soms moedeloos van geworden, maar het hele repertoire van de Canadese zangeres Joni Mitchell zal altijd herleid worden tot één album: Blue uit 1971. Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat Blue uitkwam, reden voor de liefhebbers om er uitgebreid bij stil te staan.

Terecht, want deze plaat is een van de mijlpalen uit de geschiedenis van de popmuziek, wat betreft invloed vergelijkbaar met bijvoorbeeld Blonde on Blonde van Bob Dylan en Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band van The Beatles. „Het briljante van Blue is het minimalisme”, zei James Taylor, collega en een van haar bekendste minnaars, onlangs in The Guardian. „Er is alleen haar stem, de melodie en de persoonlijkheid. It’s pure Joni.”

Tot mijn schande heb ik Blue pas jaren na de uitbreng in 1971 ontdekt. Ik had weleens naar Mitchell geluisterd toen ze al beroemd was geworden, maar de nogal jazzy platen uit die periode trokken me niet aan. Tot ik door een toeval met Blue in aanraking kwam en al na enkele nummers merkte dat ik iets gemist had.

Het woord Blue heeft allerlei betekenissen, maar ik vermoed dat Mitchell er vooral ‘melancholiek’ mee bedoeld heeft. Zó is ook de sfeer van deze plaat, zowel de muziek als de teksten. Ze heeft de tien nummers zelf geschreven en ze zingt ze met haar niet te imiteren hoge, soms bijna schrille stem. Sommige mensen waarderen wel de muziek, maar kunnen die stem niet verdragen en luisteren alleen naar Mitchells nummers als ze door anderen gezongen worden – wat nog steeds veelvuldig gebeurt.

Zelf heb ik geen moeite met haar stem op dit album, omdat die voor mij bij deze muziek past: breekbaar, nerveus, gevoelig. In alle nummers van Blue klinkt het sterk autobiografische karakter van de plaat door. Ze heeft over Blue gezegd dat er „nauwelijks een oneerlijke noot” in de zang is te bespeuren. „In die periode van mijn leven had ik geen persoonlijke verdediging. Ik voelde me als het cellofaan om een pakje sigaretten. Het was alsof ik geen geheimen voor de wereld had, ik wilde niet doen alsof ik sterk en gelukkig was.”

In deze poëtische songs bezingt ze de liefde in de bekende varianten: de aarzelende in ‘All I want’ („I want to talk to you/ I want to renew again and again”), de mislukte in ‘This Flight tonight’ („Blackness, blackness dragging me down”), de gelukkige – en uiteindelijk ook mislukte’– in ‘My Old Man’ (over haar minnaar Graham Nash, „keeping away my lonesome blues”.) Nash schreef later de befaamde idyllische song ‘Our House’ over hun relatie.

Schrijnend is het liedje ‘Little Green’ over het kind dat ze in haar jonge jaren moest afstaan omdat ze het niet kon onderhouden: „Little green, have a happy ending”.

Mitchell kan extatisch klinken, maar de somberheid ligt altijd op de loer, zoals in het prachtige ‘River’. Die stemmingen wisselen elkaar af in haar voor mij beste song, ‘A case of you’: „Oh, you are in my blood like holy wine/ You taste so bitter and so sweet/ Oh I could drink a case of you, darling/ And I would still be on my feet.”

Een vrouw die wel een kist met jouw bloedwijn zou willen drinken, wie wil dat niet? Joni Mitchell schreef en zong dit alles toen ze nog maar 27 jaar was. Vijftig jaar later kan ze na een hersenbloeding alleen nog moeizaam praten en bewegen, laat staan zingen.