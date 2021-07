In Cannes struikel je altijd weer over pareltjes

De koningin van Cannes is positief. Elke editie van het filmfestival heeft er één, en de Franse actrice Léa Seydoux was het dit jaar. Seydoux schitterde in liefst vier films: van Wes Anderson, Arnaud Desplechin, Bruno Dumont en The Story of My Wife van de Hongaarse Ildikó Enyedi. Haar Nederlandse tegenspeler Gijs Naber moet wellicht alleen over de rode loper: de gevaccineerde, asymptomatische besmette Seydoux wacht de instructies van de artsen af, zo meldt Cannes.

Lees ook: Kan Cannes het hart van de filmwereld heroveren?

De deltavariant rukt ook aan de Côte d’Azur rap op en hindert zo de glorieuze comeback van de bioscoop die Cannes dit jaar moest worden. Wie rondkijkt in het Palais des Festivals treft in de catacomben, waar het normaliter gonst en zoemt van de handel, vooral gesloten rolluiken. Veel producers en handelaars zagen uiteindelijk van de reis af. In de aanloop naar de aanscherping van het Franse beleid door president Macron op maandagavond gonst het van de geruchten. Cannes sluit! Nee, alleen de rode lopers worden geschrapt.

Zaterdag voelt directeur Frémaux zich genoopt via Twitter geruchten over een coronacluster bij zijn beveiliging tegen te spreken: van de 3.000 afgenomen coronatests vrijdag was er niet één positief. Cannes’ president Lescure voegde daaraan toe dat het gemiddelde op eerdere dagen twee positief was. Met duizenden volledig gevaccineerden die nooit hoeven testen maar net als Seydoux wel degelijk besmettelijk kunnen zijn, wordt zo’n tot de nok toe gevulde première al snel een superspreading event.

Decepties

Maar voorlopig is het dapper voorwaarts. Dit weekeinde had Cannes wat decepties in petto, zoals Ari Folmans matig geanimeerde en al te kinderachtige kinderfilm Where is Anne Frank, waarin Annes imaginaire dagboekvriendin Kitty in hedendaags Amsterdam tot leven komt. Asielzoekers bibberen daar op de kades van altoos bevroren grachten in boogtentjes en rond vuurtonnen. De boodschap dat Nederland wel Anne Franks naam, maar niet haar geest eert, wordt er met mokerslagen ingehamerd. Anne Frank zelf komt er nogal bekaaid vanaf: ze is vooral een statement voor een royaal asielbeleid.

Sean Penn, die in 2016 met pek en veren Cannes verliet na zijn ridicule hulpverlenersdrama The Last Face, revancheert zich nauwelijks met het oubollige Flag Day, een gedoemd vader-dochterdrama met dreunende vertelstem, mooifilmerij van ruisend graan en lensflare, gekweld acteren en droevig bluegrassgetokkel. Sean, die in zijn eigen film acteert met dochter Dylan, zag de bui zondag al hangen. „Ik kan afwijzing zelf prima hebben, dat is het risico als je naar Cannes gaat”, zei hij zondag in een persgesprek. „Het lastigste is de mensen onder ogen te komen die een jaar of langer alles gaven voor jouw film.”

Gelukkig struikel je ook altijd weer over pareltjes zoals Hytti nro 6 (Coupé 6) van de Finse laatbloeier Juho Kuosmanen, een ontroerend pleidooi voor openheid en echt naar elkaar kijken. Een Finse archeologe en een Russische mijnwerker delen circa 2000 een coupé in de nachttrein naar Moermansk. Wat als nachtmerrie begint: als een ware Russische moezjik slaat Vadim grommend een fles wodka achterover, wordt handtastelijk en bralt over „onze grote natie die de nazi’s versloeg en naar de maan vloog”. Maar als ze langzaam uit hun rollen van westers nufje en Russische proleet glijden, ontstaat er iets magisch. Het zal me verbazen als Hytti nro 6 niet in de prijzen valt komende zaterdag.