‘Ik heb de stress van geldzorgen zelf ondervonden’

in

‘In 2012 raakte mijn man arbeidsongeschikt. We werkten in die tijd beiden als zelfstandig consultant. Hij was verzekerd, maar na anderhalf jaar kwamen we in conflict met de verzekeraar: viel Rolands rsi wel onder polisdekking? De verzekeraar stopte na een tijd met betalen.

„Meteen hadden we een financieel probleem. We waren net gaan samenwonen, maar hadden nog wel twee huizen. En huizen waren toen onverkoopbaar. We hadden dus twee hypotheken op één inkomen en moesten flink bezuinigen. Ik ben meer gaan werken. En we hebben schulden gemaakt. We zijn een rechtszaak begonnen tegen de verzekeraar.

„Door de hele situatie dachten we: er moet toch een betere manier zijn om zelfstandigen te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid? Zo kwamen we op een idee dat in 2018 werkelijkheid werd: ons eigen bedrijf, SamSamkring, waarmee we een alternatief bieden voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

„Klanten sparen bij ons maandelijks een bedrag. Wordt iemand ziek? Dan schenken de anderen een deel van hun gespaarde bedrag om het gemiste inkomen op te vangen. Het heeft iets van een broodfonds, maar het grootste verschil is dat de leden elkaar niet persoonlijk kennen en dat we gebruikmaken van een arboarts. Inmiddels hebben we 380 leden, en het aantal groeit nog steeds.

„Roland en ik hebben het bedrijf samen. Daarnaast werken we allebei ook nog als consultant, hoewel Roland dat door zijn rsi-klachten nog steeds maar beperkt kan doen. We vinden het prettig om samen te werken, weten wat we aan elkaar hebben. Thuis gaat het veel over werk, maar dat vinden we logisch en niet erg. Je praat over wat je bezighoudt: als je kinderen hebt, gaat het over de kinderen, bij ons gaat het over ons bedrijf.”

uit

‘Tijdens het conflict met de verzekeraar heb ik aan den lijve ondervonden hoeveel stress geldzorgen kunnen opleveren. Als ik erover praat, voel ik het nog. Uiteindelijk schikte de verzekeraar. Met het geld van de schikking hebben we gelukkig onze schulden kunnen afbetalen en was de ergste stress voorbij.

„Toch is het financieel nooit meer hetzelfde geworden. Nog steeds gaan we minder weekendjes weg dan voorheen. Ik geef graag veel uit om lekker te koken, maar let nu meer op de aanbiedingen. We laten boodschappen voor de hele week tegelijk bezorgen, zodat we minder impulsaankopen doen.

„We hebben allebei onze eigen betaalrekening en betalen onszelf maandelijks hetzelfde salaris uit. De hypotheek gaat van Rolands rekening af, andere kosten van de mijne. We zorgen dat we allebei ongeveer hetzelfde uit te geven hebben, en vullen aan als dat niet zo is. Is het geld van de een op? Dan stort de ander wel wat. De enige rekening die we samen hebben, noemen we onze ‘geld-dat-we-te-veel-hebbenrekening’. Daarop sparen we een paar honderd euro per maand, voor vakanties en onderhoud van ons huis.”

Netto-inkomen: 2.500 euro (gemiddeld) Vaste lasten samen: wonen (hypotheek, g/w/l 1.600 euro), onderhoud huis (700 euro), inleg pensioen (600 euro), verzekeringen (700 euro), privégebruik leaseauto (200 euro), boodschappen (550 euro), abonnementen (NRC, Netflix, Spotify, Cinetree 100 euro), goede doelen (200 euro). Vaste lasten privé: horeca (40 euro in coronatijd), sport (abonnement sportschool en aanschaf materiaal 100 euro), kleding (75 euro), verjaardagen (75 euro). Sparen: 300 euro (gezamenlijk) Laatste grote aankoop: golflespakket (750 euro, gezamenlijk)