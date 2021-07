Grapperhaus wil delen van privégegevens voor intimidatie strafbaar stellen

Wie privégegevens deelt om een ander te intimideren, moet daarvoor strafrechtelijk kunnen vervolgd. Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) heeft donderdag een wetsvoorstel ter consultatie ingediend om dat mogelijk te maken. Grapperhaus wil dat voortaan maximaal één jaar gevangenisstraf kan worden opgelegd voor het verstrekken, verspreiden of op een andere manier beschikbaar stellen van identificerende persoonsgegevens met als doel om te intimideren.

Doxing, het verspreiden van persoonsgegevens om iemand vrees aan te jagen, heeft mede door de opkomst van internet en sociale media een vlucht genomen, aldus de minister. In tegenstelling tot andere vormen van intimidatie, zoals bedreiging en stalking, is het met slechte intenties delen van privégegevens op dit moment niet strafbaar. Een man die bijvoorbeeld het telefoonnummer van zijn ex-partner zonder haar toestemming online zet om haar te intimideren, kan daar nu nog straffeloos mee wegkomen. Daar wil Grapperhaus met een nieuwe wet verandering in brengen.

„Het grote gemak waarmee sommigen denken te kunnen intimideren door privégegevens over anderen te verspreiden is meer dan schofterig”, aldus de minister, die stelt dat doxing ook in toenemende mate invloed heeft op politici, hulpverleners, opiniemakers, journalisten en wetenschappers. „Het gaat over de grens van het toelaatbare als mensen in hun leven worden belemmerd, onze agenten worden gehinderd in hun werk en wetenschappers niet meer vrij uit kunnen spreken.” Volgens Grapperhaus heeft het online delen van privégegevens soms tot gevolg dat hele gezinnen zich thuis niet meer veilig voelen en mensen niet meer onbevangen naar buiten durven te gaan.

Politie

De wet geeft niet alleen politie en justitie een steviger mandaat om tegen doxing op te treden, aldus de minister. Ook burgers moeten straks eenvoudiger een beroep kunnen doen op internetproviders om persoonlijke en onrechtmatige content te laten verwijderen. Korpschef Henk van Essen is positief over het nieuwe wetsvoorstel. „Het is goed dat publiceren van privégegevens van politie en al die anderen met publieke taak eindigt”, twittert hij maandag. Als de wet wordt aangenomen, zal dit volgens Van Essen helpen tegen deze vorm van online intimidatie.

Politieagenten en andere publieke figuren zijn de afgelopen maanden meermaals doelwit geweest van doxing. Daarbij werden privégegevens, zoals adressen, op sociale media geplaatst. Zo plaatste iemand een foto van een agent op Instagram met de vraag „wie is dit?” en de belofte van een geldbedrag voor die informatie. Ook van RIVM-baas Jaap van Dissel circuleerden privégegevens zonder zijn toestemming op sociale media.