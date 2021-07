Gouden aankoop brengt Prosus in de problemen

Je zal maar de beste investering ter wereld ooit hebben gedaan. Zo kijken analisten althans met terugwerkende kracht naar de aanschaf van aandelen Tencent, in 2001, door Prosus. Voor 32 miljoen dollar nam houdstermaatschappij Prosus destijds een aandeel van 45 procent in het Chinese techbedrijf – toen nog een start-up. Het huidige belang van 29 procent is zo’n 176 miljard waard.

Tencent is in China de concurrent van Alibaba als het gaat om betalingssystemen. Het bezit verder aandelen in gamebedrijven wereldwijd en is eigenaar van de app WeChat, een soort WhatsApp maar met veel meer functies: eten bestellen, verzekeringen afsluiten.

Maar de gouden investering bezorgt Prosus ook problemen. De techoorlog tussen de VS en China zette Chinese aandelen als die van Tencent en Alibaba al onder druk. Vorige week deden de Chinese toezichthouders er een schepje bovenop. Taxi-app Didi moest worden verwijderd uit appstores, vanwege mogelijke privacyschendingen. Ook zou de mededingingswaakhond een fusie blokkeren tussen twee gameplatforms waarvan Tencent aandelen bezit.

Een soort domino-effect volgde. Tencent zit in Didi, Prosus zit in Tencent, en dus daalde het aandeel Prosus aan de AEX afgelopen week prompt met 6 procent, naar 77 euro. Het is een kwetsbaarheid waarvoor Prosus al waarschuwde in het prospectus bij zijn beursgang in 2019.

ING-analist Marc Hesselink noemt het een logische koersreactie. Prosus mag dan ook in andere beursgenoteerde bedrijven zitten – Delivery Hero, Mail.ru, Trip.com en Sinch – en in diverse niet-beursgenoteerde ondernemingen, Tencent vormt nog altijd meer dan 80 procent van zijn beurswaarde.

Hesselink: „Ze proberen de rest van de business te laten groeien om zo een betere verdeling te krijgen tussen Tencent en de andere investeringen. En door beetjes van Tencent te verkopen.”

Zo verkocht Prosus twee maanden geleden bijvoorbeeld weer 2 procent van zijn belang in Tencent.

Nico Inberg van De Aandeelhouder ziet een andere reden voor Prosus om Tencent-aandelen te verkopen: „Om de korting uit het aandeel te halen.” Het aandeel Prosus heeft nu namelijk een opvallend grote holding discount. Volgens een recente berekening telt de waarde van Prosus’ belangen op tot ongeveer 206 miljard euro. Maar op de beurs is Prosus zelf ‘slechts’ 133 miljard euro waard – een korting van maar liefst 35 procent. Door alle aandelen Tencent te verkopen, zou Prosus die onderwaardering kunnen wegnemen, zegt Inberg.

Maar dat gaat niet gebeuren. Nu direct uit Chinese techaandelen stappen is namelijk helemaal niet verstandig, zeggen beide analisten. Hesselink: „Ondanks de onzekerheid over regelgeving blijft de trend van meer internetdiensten in China doorgaan. En daarnaast is de wereldwijde game-business een enorme groeimarkt.”

„Over zes of zeven jaar is China de grootste economie ter wereld”, zegt Inberg. Wil je als belegger meedoen met die groei, dan is Prosus volgens hem een fijner aandeel dan rechtstreeks beleggen in Chinese techaandelen. „Prosus heeft goede contacten in China en daardoor veel meer inzicht in die markt dan wijzelf.”

De extreme korting wil Prosus op een andere manier oplossen: een ingewikkelde aandelenruil met meerderheidsaandeelhouder Naspers is ophanden. Hesselink legt uit dat de belangrijkste reden daarvoor is dat dit Zuid-Afrikaanse bedrijf een te groot gewicht heeft op de effectenbeurs van Johannesburg. Die ruil lost dat op, en een neveneffect is een waardestijging van Prosus.

„In theorie zal de discount van Prosus daarmee moeten teruglopen”, zegt Hesselink. Vrijdagmiddag stemden de aandeelhouders in met de transactie.