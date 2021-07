Fotodagboek: de tweede week van de Tour 2021

Het is de tweede rustdag van de Tour de France. Het peloton heeft er inmiddels vijftien etappes op zitten - hierna moeten de renners het er nog zes dagen zien vol te houden. De Sloveen Tedej Pogacar veroverde al in de eerste week van deze ronde van Frankrijk het geel. Hij wist zijn dominante positie bovenaan het algemeen klassement vast te houden. In deze tweede week van de Tour was Mark Cavendish nog eens twee keer de snelste in de eindsprint en soleerde Bauke Mollema indrukwekkend over veertig kilometer naar de streep.Een fotodagboek: