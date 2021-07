Europese consumentenbond dient klachten in bij WhatsApp

De Europese Consumentenorganisatie (BEUC) heeft maandag samen met consumentenbonden van een aantal EU-lidstaten een grote hoeveelheid formele klachten ingediend bij berichtendienst WhatsApp. De klachten hebben betrekking op een omstreden privacybeleidswijzigingen van het bedrijf. Volgens de BEUC zet WhatsApp gebruikers onder druk akkoord te gaan met nieuwe servicevoorwaarden die onbegrijpelijk en niet transparant zijn.

Afgelopen januari liet WhatsApp weten sommige data te zullen delen met onder meer Facebook, eigenaar van de berichtendienst. Volgens het moederbedrijf zou dit gebruikers toestaan met bedrijven te communiceren en zou de privacywijziging geen gevolgen hebben voor persoonlijke gesprekken. De geplande update leidde internationaal tot veel kritiek en grote groepen mensen stapten over naar alternatieve chatapps als Telegram en Signal. Onder druk hiervan paste WhatsApp de geplande wijziging al deels aan.

Volgens de BEUC is de druk die WhatsApp uitoefent op gebruikers om akkoord te gaan met het nieuwe beleid in strijd met de Europese Richtlijn over Oneerlijke Commerciële Praktijken: „De inhoud van deze notificaties, hun aard, timing en veelvuldigheid leggen een onbehoorlijke druk op gebruikers en bedreigen de keuzevrijheid”. Daarnaast weet WhatsApp de voorgenomen veranderingen „niet in heldere en begrijpelijke taal” te verwoorden, wat strijdig met het EU-consumentenrecht zou zijn.

Nederland

De Nederlandse Consumentenbond heeft zich aangesloten bij de klacht. Directeur Sandra Molenaar stelt dat WhatsApp mensen toegang dreigt te weigeren tot de app als ze niet akkoord gaan met onduidelijke voorwaarden:

„WhatsApp beperkt consumenten in hun keuzevrijheid: als je niet accepteert, kun je WhatsApp niet meer gebruiken. De contractvoorwaarden zijn bovendien niet transparant. En dat is in strijd met de wet. Daarnaast loopt er al een onderzoek naar het privacybeleid van WhatsApp wegens inbreuken op de privacywetgeving. Dat maakt de noodzaak tot ingrijpen door de autoriteiten extra groot.”

De consumentenbonden van Nederland, Roemenië, Tsjechië, Noorwegen, Griekenland, Slowakije en Frankrijk sloten zich aan bij BEUC’s klachtenoffensief.