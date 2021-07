Denk nooit in de Tour: waarom doe ik dit? Ben ik pelotonvulling?

‘Zal ik naar huis gaan met het vliegtuig of de trein?’ Ineens schiet het door Nils Eekhoff zijn hoofd. Hij fietst ergens in the middle of nowhere in de elfde etappe van de Tour de France en hij moet nog een keer de Mont Ventoux beklimmen. Vroeg in de wedstrijd heeft de Nederlandse renner van Team DSM het peloton moeten laten gaan en ook de grupetto ging te hard voor hem.

Nu rijdt hij helemaal in zijn eentje, slechts vergezeld door zijn gedachten. Eekhoff vreest voor het halen van de tijdslimiet. „Dan spookt er van alles door je hoofd. Je praat jezelf moed in, je weigert op te geven, maar je denkt ook: ‘Hoe gaat dit in godsnaam nog lukken?’”

Een grote wielerronde als de Tour de France is voor de renners in de eerste plaats een beproeving van hun fysieke gesteldheid, maar na twee weken koersen is het voor de renners net zozeer een mentale uitdaging om elke dag weer op de fiets te gaan zitten. Het lichaam doet pijn, de reserves raken op, en dan wacht er nog een slotweek met twee bergetappes met finish bergop en een tijdrit van 30 kilometer.

Toprenners als klassementsleider Tadej Pogacar en sprintkoning Mark Cavendish kunnen de pijn wel verbijten – voor hen gloort in Parijs in de vorm van respectievelijk de gele en de groene trui een grote beloning. Maar hoe blijven de mindere goden in de koers gemotiveerd?

Rode lantaarndrager

De nummer laatst van het algemeen klassement is Amund Grøndahl Jansen. De 27-jarige Noor van Team BikeExchange heeft bijna 66 uur op de fiets gezeten; drie uur, 46 minuten en 14 seconden meer dan geletruidrager Pogacar. Zijn achterstand op de nummer voorlaatst is tien minuten.

Een interview met de rodelantaarndrager over de mentale uitdagingen van de Tour is niet mogelijk. Op zondag vraagt de persvrouw van het team zich hardop af of Grøndahl Jansen de bergetappe naar Andorra wel binnen de tijdslimiet zal afleggen. Als dat toch lukt, laat de voorlichter weten dat hij mogelijk na de rustdag niet meer opstapt. Grøndahl Jansen raakte tijdens de eerste etappe bij een val gewond, zijn elleboog werd gehecht. Ook werden er röntgenfoto’s gemaakt van zijn onderrug. „Hij zit niet echt in een goede positie om nu over zijn motivatie en mentale gesteldheid te praten”, zegt ze.

Ook de ploeg van Eekhoff, Team DSM, beleeft een weinig succesvolle Tour. Jasha Sütterlin, Tiesj Benoot en Soren Kragh Andersen zijn uitgevallen, sprinter Cees Bol kwam niet verder dan de zesde plek. Terwijl de ploeg vorig jaar nog drie ritten won.

„Het begint er inmiddels in te hakken, de etappes worden nu steeds zwaarder”, zegt Eekhoff op de tweede rustdag, waar hij heel blij mee is. „Je moet gewoon verder. We willen vrijdag, als er een vlakke etappe is, de sprinttrein voor Cees op de rails zetten, en we willen naar Parijs, naar de Champs-Élysées. Dat als doel stellen, dat loodst ons door deze dagen heen.”

Prestatiepotentieel

Doelen stellen is de basis voor elke renner om een grote ronde goed te volbrengen, zegt sportpsycholoog Jens van Lier. De Belg, fanatiek amateurrenner, bracht onlangs het boek Je kop tegen je lijf uit, over de geesteskracht die nodig is in het wielrennen. „Mentale vermoeidheid is een van de grootste uitdagingen in de Tour”, zegt hij. „Als je in je hoofd niet meer fris bent, dan ben je minder gemotiveerd en span je je minder lang tot het uiterste in.”

Amund Grøndahl Jansen in de individuele tijdrit naar Laval Espace Mayenne, eerder deze Tour. Foto Christophe Petit Tesson/EPA

Een kort college: renners hebben een zogeheten ‘absoluut’ prestatiepotentieel, de prestatie die ze dankzij hun genen kunnen leveren als ze op hun allerbest zijn. Het is voor renners een uitdaging om daar met hun ‘relatieve’ potentieel, de prestatie die ze onder alle omstandigheden van dat moment kunnen leveren, zo dicht mogelijk bij in de buurt te komen.

Daarbij is het mentale aspect onmisbaar, zegt Van Lier, die denkt dat het voor 10 tot 20 procent kan bijdragen aan het volledig benutten van het genetische potentieel. „Neem een renner die aan het begin van de dag denkt: ‘Dit wordt niet mijn dag’. Die zal nooit een goede dag hebben, omdat hij zo zichzelf beïnvloedt en minder goed gaat rijden.”

De impact van de geest kan nog veel groter zijn als een renner mentaal breekt, aldus Van Lier. „Kijk maar naar Simon Yates in de Giro van 2018, of Egan Bernal in de Tour van 2020. Die moesten de kopgroep laten gaan en braken mentaal, waardoor ze minuten of zelfs een half uur verloren.”

Daarom stellen renners doelen. En dat gaat lang niet altijd over winnen. „Dat kan helemaal niet in een peloton met 180 renners”, zegt Van Lier. Het kan ook zijn twintig bidons per dag naar teamgenoten brengen, of hogere wattages trappen dan vorig jaar. De simpele gedachte is: halen renners die doelen, dan blijven ze gemotiveerd en kunnen ze meer van zichzelf vragen.

Wat renners volgens Van Lier in ieder geval moeten voorkomen is dat ze gaan denken: ben ik pelotonvulling? „Als ze zich beginnen af te vragen wat ze eigenlijk doen in de Tour, dan wordt het heel moeilijk.”

Positieve flow

Van Lier denkt dat meer dan de helft van de ploegen in de Tour een sportpsycholoog in dienst heeft. „Dat was drie jaar geleden wel anders, toen waren teams met een psycholoog een uitzondering.”

Er zijn ook ploegleiders die deze taken op zich nemen. Zoals de Nederlander Aike Visbeek bij Intermarché Wanty. „Je moet als psycholoog zulke specifieke bagage hebben om door te kunnen dringen tot die renners.”

Aan Visbeek hoeven de renners in ieder geval niets uit te leggen over de koers. Volgens hem zijn er twee dingen belangrijk om zijn renners mentaal fris te houden. „Je probeert ervoor te zorgen dat ze vertrouwen hebben, zodat ze tot hun limiet gaan en daar doorheen komen. En je probeert een positieve flow te bewaren. Als iets niet lukt, dan krijgen ze bijvoorbeeld een andere taak. Dat zorgt voor afleiding en maakt dat ze zich erdoorheen trekken.”

Visbeek heeft twee renners in zijn team die in deze Ronde van Frankrijk elke dag met pijn rondrijden. Georg Zimmermann brak bij een val een botje in zijn pols en Lorenzo Rota heeft drie gekneusde ribben. „Die mannen hebben naast vermoeidheid ook met pijn te maken. Door ze een taak te geven, zorg je dat ze niet wegzakken in hun lijdensweg.”

Dat vraagt per renner een verschillende aan, vertelt Visbeek, want de Duitser Zimmermann is heel rationeel, terwijl Rota „een echte Italiaan is, emotioneel. Als het slecht gaat, zegt hij meteen: ‘Het is over!’”. Visbeek probeert voor Zimmermann een realistisch beeld te schetsen. „We vertellen hem wat er gebeurt, wat hij moet doen, dat geeft hem houvast.”

Tegenover Rota stelt hij zich veel meer op als een leider. „Ik toon begrip voor zijn pijn, maar toen hij wilde afstappen ben ik er heel duidelijk geweest over dat de Tour onze prioriteit is. Daarna hebben we hem hele simpele doelen gegeven.” Met succes, zegt Visbeek, want Rota rijdt nog steeds rond. „Hij heeft een knop omgezet en is in de survivalstand geschoten.”

Afgelopen vrijdag, na de dertiende etappe naar Carcassonne, zat het hele team erdoorheen, zegt Visbeek. „Iedereen was moe, de stemming was: ‘We willen wel maar het niveau is te hoog.’” Visbeek besloot een poging te wagen om zijn renners te inspireren. „Ik zei over de volgende etappe: dat is onze kans, als we van voren willen zitten in de Tour moeten we het nu doen.” De volgende dag zat vrijwel iedere renner van de ploeg mee in een ontsnapping, en Louis Meintjes eindigde als negende.

Uit de bubbel

Tijdens de tweede rustdag krijgen de renners de kans om even niet over wielrennen na te denken. Visbeek: „Het is goed als ze even uit de bubbel stappen, over hun vakantie nadenken of met de mecaniciens over mooie auto’s praten. Zo komen ze met één been weer even in de normale wereld te staan, dat houdt ze fris.”

Nils Eekhoff brengt de dag vooral „lekker liggend op bed” door. Misschien nog een klein rondje fietsen om de benen goed te houden, wat mediaverplichtingen en dan is het tijd voor relaxen. Zodat hij dinsdag weer de mentale kracht heeft om zichzelf in beweging te zetten voor de rit van Pas de la Case naar Saint-Gaudens.

Terugblikkend op de etappe naar de Mont Ventoux denkt hij dat hij te vroeg oververhit is geraakt op die warme woensdag, zegt Eekhoff. „Vanaf dat moment is het een lange dag geworden.” Maar uiteindelijk lukt het hem om terug te komen in de koers nadat hij de rit mentaal in stukjes had opgedeeld. „Ik bedacht voor mezelf: eerst moet ik klimmen naar een plateau, daar kan ik op adem komen, dan volgen de laatste zes kilometer, daar zijn fans die voor afleiding zorgen. En de laatste kilometers kan ik alles geven, want na de top is er een rustmoment in de afdaling.” Als hij terugkomt bij de groep met teamgenoot Cees Bol weet Eekhoff dat hij goed zat. „Dat was een opluchting. Toen kon ik mentaal tot rust komen.”