Gezondheidswaakhond VS ziet nieuwe ernstige bijwerking Janssen-vaccin

Nachtleven weer op slot in delen van Spanje

De Spaanse toeristische regio’s Catalonië en Valencia komen met nieuwe maatregelen om de jongste golf van het coronavirus in te dammen. Het nachtleven gaat deels op slot, nu in heel het land het aantal besmettingen snel stijgt. Spanje is rood op de Europese coronakaart.

In Catalonië, waarin Barcelona ligt, moeten alle openbare activiteiten om 00.30 uur eindigen. Ook mag je met hooguit tien mensen bijeenkomen, of dat nou thuis is of in het openbaar.

In de regio Valencia, ten zuiden van Catalonië, is voor ruim dertig steden weer een avondklok afgekondigd. De spertijd van 01.00 tot 06.00 uur geldt ook voor de regionale hoofdstad Valencia, de op twee na grootste stad van Spanje na Madrid en Barcelona. Alle bijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal zes personen.

„De cijfers zijn meer dan zorgwekkend, ze zijn eerlijk gezegd heel, heel slecht”, aldus de Catalaanse gezondheidsminister. Ook in de rest van Spanje is sinds enkele weken sprake van een snelle toename. Het gaat vooral om jongeren onder de 30 jaar die niet zijn ingeënt.