Burgemeesters 4 gemeenten: ook kleinere dorpsfeesten moeten compensatie krijgen

Aantal faillissementen in juni weer iets gedaald Het aantal faillissementen is afgelopen maand weer iets gedaald. In juni zijn 121 bedrijven (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, tien minder dan in mei. Dat blijkt uit dinsdag door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde cijfers. In de bouw, verhuur, handel en de financiële sector moesten de meeste bedrijven de deuren sluiten. Afgelopen februari bereikte het aantal faillissementen in Nederland met 114 het laagste niveau sinds 1990. In maart vielen iets meer bedrijven om (145), in de maanden erna nam het aantal faillissementen weer af. Het aantal faillissementen kan overigens flink fluctueren. In mei 2013 piekte het aantal bedrijven dat niet meer aan betalingsverplichtingen kon voldoen tot 816. Daarna nam het aantal noodlijdende ondernemingen af tot en met augustus 2017, waarna de trend tot medio 2020 redelijk vlak bleef. Sindsdien volgt het aantal faillissementen een overwegend dalende trend. Dat opvallend veel bedrijven ondanks de coronacrisis het hoofd boven water houden, komt mede door de miljarden aan noodsteun die de overheid heeft uitgetrokken. Ondernemers kregen het afgelopen jaar tegemoetkoming via loonsteun (NOW), compensatie voor vaste lasten (TVL) en belastinguitstel. Ook worden ondernemingen deels gecompenseerd voor niet-verkochte voorraden. Het demissionaire kabinet is voornemens de meeste noodsteun per 1 oktober te stoppen, maar heeft al laten weten dat de hulp verlengd kan worden als lockdowns opnieuw nodig blijken. Lees ook: Crisis en maar zó weinig bedrijven die in de problemen komen? Dat is verdacht Een bedrijf in het centrum van Den Haag kondigt sluiting aan. Foto Robin van Lonkhhuijsen/ANP

Nederlanders spaarden 52 miljard euro tijdens coronacrisis Sinds het uitbreken van de coronacrisis hebben Nederlanders een recordbedrag van 52 miljard euro gespaard. Dat meldt ING maandag op basis van eigen onderzoek. Gemiddeld gaat het om ruim 6.500 euro per huishouden. De bank stelt dat iets meer dan de helft van dit bedrag, zo’n 28 miljard euro, „gedwongen” werd gespaard. Daarmee bedoelt ING geld dat niet kon worden uitgegeven aan horecabezoek of buitenlandse vakanties - en dus maar opgepot werd. De netto-inleg op bankrekeningen groeide 62 procent harder dan in een ‘normale’ situatie zou worden verwacht. De grootste spaardrift was in de beginperiode van de crisis: maart, april en mei 2020. In laatstgenoemde maand werd 7,1 miljard euro gespaard. In 2019 spaarden Nederlanders volgens De Nederlandsche Bank (DNB) 21 miljard euro, in 2018 ‘slechts’ 10 miljard. Verder nam de consumptie per huishouden af. Het grootste deel van het extra gespaarde geld „zit bij de beter bedeelde huishoudens”. ING denkt dat een deel van het „gedwongen” spaargeld weer zal worden uitgegeven wanneer de coronabeperkingen versoepeld worden.

Burgemeesters 4 gemeenten: ook kleinere dorpsfeesten moeten compensatie krijgen Ook kleinere dorpsfeesten moeten financieel worden gecompenseerd als ze door de coronamaatregelen niet kunnen doorgaan. Die oproep aan het demissionaire kabinet doen de burgemeesters van Arnhem, Tilburg, Zwolle en Doetinchem maandag in het Algemeen Dagblad. De organisatoren van kleine feesten komen volgens de burgemeesters „lang niet altijd” in aanmerking voor krediet uit het garantiefonds van de overheid. Peter Snijders, de burgemeester van Zwolle en voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland, zal de kwestie maandag aankaarten in het Veiligheidsberaad. De Zwollenaar krijgt onder anderen bijval van zijn collega, burgemeester van Doetinchem Mark Boumans. „Ik denk dat de rijksoverheid door de zelfbedachte leus ‘dansen met Janssen’ de horecaondernemers en organisatoren van evenementen netjes moet compenseren”, aldus Boumans. Iedereen die ervoor in aanmerking kwam, kon zich voorheen vrijwillig laten prikken met het Janssen-vaccin, waarna ze direct een vaccinatiebewijs kregen die toegang gaf tot evenementen en nachtclubs. Na een explosieve toename van het aantal positieve tests afgelopen week, die zijn herleid naar onder meer horecazaken, besloot het demissionaire kabinet de regels weer aan te scherpen. Vaccinatiebewijzen zijn ‘pas’ twee weken na volledige vaccinatie beschikbaar, de horeca moet om middernacht dicht, bij evenementen moet iedereen een vaste zitplaats hebben en nachtclubs en discotheken moeten tot zeker 13 augustus dicht. Tilburgse kermis

„Je kunt niet in één keer alles afblazen terwijl mensen hun rekeningen al hebben betaald”, zegt een woordvoerder van de Tilburgse burgemeester Theo Weterings in het AD. Door de nieuwe maatregelen zijn onder meer diverse evenementen op de Tilburgse kermis geschrapt. De kermis zelf, van half tot eind juli, gaat overigens wel door. Het garantiefonds van de overheid, met daarin 385 miljoen euro, is bedoeld om organisatoren te compenseren indien hun festivals door de coronamaatregelen niet kunnen doorgaan. De tegemoetkoming geldt alleen voor betaalde evenementen, terwijl dorpsfeesten vaak gratis toegankelijk zijn en daardoor niet in aanmerking komen.

De Tilburgse kermis vond vorig jaar vanwege de coronamaatregelen in afgeslankte vorm plaats. Foto Robin Utrecht