Bedrijven gaan niet zomaar een kerncentrale bouwen

Grote tevredenheid bij de VVD na het onderzoek dat adviesbureau KPMG deed naar de mogelijkheden voor nieuwe kerncentrales in Nederland. „Nu zo snel mogelijk aan de slag”, twitterde Tweede Kamerlid Silvio Erkens vorige week. „Geweldig nieuws! Door motie Dijkhoff weten we nu dat bedrijven kerncentrales willen bouwen.”

Klaas Dijkhoff had, toen hij nog VVD-fractievoorzitter was, met steun van de Kamer het kabinet gevraagd te onderzoeken of bedrijven een of meer kerncentrales willen bouwen. Die bereidheid is er, concludeerde KPMG vorige week na interviews met „41 marktpartijen”.

Voor staatssecretaris Dilan Yesilgöz (Klimaat, VVD) is de ‘marktconsultatie’ van KPMG aanleiding voor een studie naar de mogelijke inpassing van kernenergie in het Nederlandse elektriciteitsnetwerk. Wat zijn dan de kosten in vergelijking met andere vormen van CO 2 -vrije stroomproductie?

De spandoeken en buttons voor of tegen nieuwe kerncentrales kunnen nog even in de kast blijven. De scenariostudie die Yesilgöz aankondigde, richt zich op „de periode 2030 en verder dan 2050”.

Levensduur kolencentrales

Het marktonderzoek van KPMG komt tot een aantal heldere conclusies. Dat bedrijven bereid zijn om kerncentrales in Nederland te bouwen, gememoreerd door Kamerlid Erkens, is zeker niet eenduidig. Want de potentiële exploitanten, aannemers en financiers – de gesprekspartners blijven anoniem – komen met de nodige voorwaarden voordat ooit een spade de grond ingaat.

Zo worden de overheid garanties gevraagd rond vergunningen en bij „incidenten”. Ook wordt naar het Rijk gekeken op het moment dat de ontmantelingskosten onverhoopt tegenvallen. Die sloopkosten vormen gemiddeld een derde van de bouwkosten. Bij de centrale in Dodewaard zijn die kosten, 24 jaar na de sluiting, nog altijd inzet van een juridische strijd.

Los van de financiële waarborgen willen de bedrijven en hun financiers ook kunnen rekenen op „stabiel beleid en politieke steun”. Daarbij speelt het recente kabinetsbeleid rond kolencentrales een rol. De producenten die er nu stroom mee maken moeten de kolenstook – die veel CO 2 veroorzaakt – in 2030 staken, terwijl de meeste centrales nog niet aan het eind van hun levensduur zijn. „Dit voedt de risicoperceptie van private financiers”, concludeert KPMG. Ook het Duitse voornemen om in 2022 alle kerncentrales te sluiten, na de ramp in Fukushima, vergroot de zorgeloosheid van de nucleaire sector niet.

De marktkenners waarmee KPMG heeft gesproken, rekenen af met al te optimistische verwachtingen van sommige politici in Nederland. Zo komt de thorium-centrale – met een gesmoltenzoutreactor die volgens kenners veiliger is en minder afval produceert – niet voor 2040 in beeld. Ook kleinere centrales (Small Modular Reactors) wordt een grote toekomst toegedicht, maar een bewezen ontwerp laat nog jaren op zich wachten. Hetzelfde geldt voor de centrale van de nieuwste generatie IV.

En de kosten kunnen flink over de kop gaan, zeker als het om ‘foak-projecten’ gaat: first of a kind. Beruchte voorbeelden staan in Frankrijk en Finland nog in de steigers. Volgens KPMG gaat het in het Normandische Flamanville om een kostenoverschrijding van nu 448 procent, terwijl de reactor in Olkiluoto op 283 procent zit.

Overheidsingrijpen

De bouwtijd van die centrales komt vermoedelijk uit op zestien jaar, maar een centrale van generatie III kan in elf tot vijftien jaar worden gerealiseerd, schrijft de staatssecretaris aan de Kamer. Ook bij de kosten worden flinke marges gehanteerd: 7 tot 13,2 miljard euro.

Als de centrale eenmaal aangesloten is op het elektriciteitsnet, is de onzekerheid niet over, benadrukt KPMG. „De toekomstige omzet van een kerncentrale is inherent onzeker.” Door de lange duur van vergunningverlening en bouw kun je de omstandigheden na voltooiing moeilijk inschatten.

Daar komt bij dat het belang van zon en wind in de energieproductie de komende jaren alleen maar toe zal nemen. In 2030 zal dat, volgens de doelstellingen van het klimaatakkoord, rond de 75 procent liggen. Toch zal een achtervang nodig zijn om windstille en bewolkte dagen met voldoende stroom door te komen. Dat kan met gascentrales, maar ook met kerncentrales. Die laatste produceren tegen de laagste kosten als ze volcontinu draaien, maar zon en wind blijven altijd goedkoper.

Om toch volop te produceren, is volgens KPMG „naar verwachting overheidsingrijpen” nodig. Bijvoorbeeld in de vorm van „een prijsgarantie […] om de centrale onder de kostprijs te laten produceren”. Dat zal een van de thema’s zijn in de scenariostudie waartoe de staatssecretaris vorige week de aanzet heeft gegeven.