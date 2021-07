Zelfs in de zwaarst beveiligde gevangenis blijft Taghi voorbijkomen

Het is een betonnen vesting met hoge muren, prikkeldraad en deuren die alleen op afstand bediend kunnen worden. De luchtplaats heeft tralies aan de bovenkant. Sinds de opening in 1993 ontsnapte er niemand uit de Extra Beveiligde Instelling (EBI) in Vught, ’s lands zwaarst bewaakte gevangenis.

Toch houdt justitie ernstig rekening met een gewelddadige vluchtpoging van Ridouan Taghi, hoofdverdachte in het Marengo-liquidatieproces. Taghi zou „een eigen commando groep hebben”, mogelijk uit de Balkan, „die de beschikking heeft over zware vuurwapens”, zo blijkt uit informatie die het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de politie in de onderwereld verzamelde.

„Hij zou deze groep voorafgaand aan zijn aanhouding al veel geld hebben betaald om hem te bevrijden uit de EBI, wanneer hij vast zou komen te zitten.” Een neef van Taghi zou mensen benaderen om hem te bevrijden. En om de vluchtactie te organiseren zouden mogelijk „tientallen miljoenen euro’s klaarliggen”.

‘Valse informatie’?

Dat komt naar voren in een uitspraak van de beroepscommissie van de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RGJ) van april dit jaar op een overplaatsingsverzoek van Taghi. De uitspraak bleef onopgemerkt totdat De Telegraaf er dit weekeinde de aandacht op vestigde.

Hoewel de bewuste informatie al anderhalf jaar oud is, acht de beroepscommissie die „voldoende actueel”. Taghi’s advocaten wezen de commisie er vergeefs op dat „algemeen bekend [is] dat veelvuldig bewust valse informatie aan het TCI wordt toegespeeld”, bijvoorbeeld om (concurrerende) criminelen in hun cel te houden.

Sinds Taghi na zijn arrestatie in Dubai in december 2019 werd uitgeleverd aan Nederland zit hij vast in de EBI. Eind juni 2020 wees burgemeester Roderick van de Mortel het gebied rond de gevangenis aan als ‘veiligheidsrisicogebied’ zodat de politie er preventief kan fouilleren en auto’s doorzoeken. Hij wees op de gevaren voor de omgeving bij „een eventuele ontsnappingspoging”.

De in Vianen opgegroeide Taghi – die volgens zijn advocaten geen strafblad heeft – zou graag in een milder gevangenisregime zitten. Maar dat verzoek is afgewezen, omdat hij volgens de beroepscommissie „een extreem vluchtrisico vormt” en „onaanvaardbaar maatschappelijk risico” voor ernstige geweldsdelicten.

De commissie verwijst naar het Openbaar Ministerie dat de 43-jarige Taghi veel macht toedicht. Het Marengo-liquidatieproces omvat zes moorden en meerdere pogingen daartoe. Taghi zou schutters en ‘spotters’ van afstand aansturen. Hij „zou een dodenlijst hanteren waarop nog tientallen mensen staan, terwijl opdrachten in het verleden vaak – soms na jaren – zijn uitgevoerd”.

Dodenlijst

Ook van Peter R. De Vries werd in het voorjaar van 2019 gezegd dat hij op een dodenlijst van Taghi stond. De misdaadverslaggever ontving destijds van de voortvluchtige Taghi een brief waarin hij dat met klem ontkende. „Ik heb als jongen altijd heel geboeid naar je tv-programma gekeken. Ik respecteer je en zie je als een professioneel journalist”, schreef Taghi. „Geen haar op mijn hoofd die er aan denkt om jou iets aan te doen. Ik heb 100.000 procent niets tegen jou.”

De brief stamt van ruim voordat De Vries in juni 2020 als vertrouwenspersoon aansloot bij de verdediging van de kroongetuige in het Marengo-proces, Nabil B.. Diens broer werd in maart 2018 geliquideerd bij zijn beletteringsbedrijf in Amsterdam-Noord. Diens advocaat Derk Wiersum werd in september 2019 geliquideerd bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert. En diens vertrouwenspersoon – De Vries – werd afgelopen dinsdag neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam na een uitzending van RTL Boulevard.

Taghi’s advocaat Inez Weski liet na de aanslag op De Vries weten dat haar cliënt niet voor de moord op advocaat Wiersum of de broer van de kroongetuige vervolgd wordt. „En voor zover bekend is cliënt ook niet als verdachte aangemerkt.”

Lees ook: Hoe 50 jaar war on drugs de generatie-Taghi voortbracht

Twee verdachten van de aanslag op De Vries werden dinsdagavond razendsnel gearresteerd ter hoogte van Leidschendam op de A4. De 35-jarige in Maurik woonachtige Pool Kamil E. bestuurde de vluchtauto, terwijl de 21-jarige in Rotterdam woonachtige en uit Tiel-afkomstige Delano G. de schutter zou zijn geweest. Vrijdag werd hun voorarrest met twee weken verlengd.

Gigantische wapenvondst

De Telegraaf ontdekte dat Delano G. de neef is van Jaouad W., een jeugdvriend van Taghi. Hij werd in 2015 opgepakt en is veroordeeld tot dertien jaar celstraf voor zijn rol in de strafzaak 26Koper die draait rondom een gigantische wapenvondst in Nieuwegein. Daardoor is er een (familie)link tussen de aanslag op De Vries en ‘de groep’ rondom Taghi.

De 26Koper-zaak leidde tot de arrestatie van een groep verdachten uit Utrecht en omgeving. Naast wapenhandel hield de bende zich volgens justitie bezig met drugshandel en het voorbereiden van liquidaties. De toen nog onbekende Taghi zou nauw gelieerd zijn aan de groep. Dat verklaarde kroongetuige Nabil B. later en blijkt volgens justitie uit allerlei berichten van de aan Taghi gelinkte Pretty Good Privacy-telefoon.

„Sir, bij wie liggen die ijzers? Die liggen toch bij iemand thuis? Leg me uit?”, luidt een van de telefoonberichten op de dag van de wapenvondst. „Sir, wat is dit allemaal?”

In de 26Koper-zaak speelt ook het kleine Gelderse dorp Maurik waar vluchtautobestuurder Kamil E. woonde een opvallende rol. Dankzij het volgen van een gestolen auto naar een garagebox in Maurik, kwam het onderzoek op gang.

Zowel De Telegraaf als het AD stellen op basis van politiebronnen dat het onderzoek naar de aanslag op De Vries zich primair richt op de hoek van Taghi. Diens advocaat Inez Weski wijst desgevraagd op het gevaar van een eenzijdig onderzoek. „Uit het niets krijgt mijn cliënt in de media allerlei adjudanten en steden toegemeten als zouden dat feiten zijn”, aldus Weski. „Je zou mogen verwachten dat een onderzoeksteam op zoek gaat naar de waarheid en zich niet laat verblinden en voortdrijven door premissen.”

Lees ook: Nederland geeft zware misdaad te veel ruimte