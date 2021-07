Teleurstelling op het Leidseplein na de vroege sluiting van de horeca

Rond half één ’s nachts zitten vier uitgedoste jonge vrouwen op de voet van één van de enorme parasols op het Leidseplein in Amsterdam. Ze zijn uit geweest. Eerder op de avond hebben er krultangen in de haren gehangen en zijn de spijkerbroeken met gaten erin zorgvuldig uitgezocht. Nu staren ze zwijgend voor zich uit.

De horeca sloot zaterdagavond om middernacht. Clubs, discotheken en andere uitbaters die de afgelopen twee weken gebruikmaakten van Testen voor Toegang moesten hun deuren dicht houden.

De eerste nacht dat de nieuwe coronamaatregelen voor de horeca ingingen, verliep rustig. Teleurstelling onder horecabezoekers en uitbaters liep niet uit op onrust. De landelijke politie-eenheid heeft geen cijfers van het aantal aanhoudingen, maar er zijn geen signalen van excessen, laat een woordvoerder weten.

Een half uur na de vervroegde sluiting zijn de parasols op het Leidseplein ingeklapt, de terrasstoelen opgestapeld. Het is rustig. Groepjes die hun vrijgezellenfeest vieren en studenten druipen rustig af. De politie die naast de stadsschouwburg staat opgesteld hoeft niet in actie te komen.

De horeca-uitbaters op het Leidseplein balen van de verscherpingen, maar gehoorzamen. Vrijdagavond was het „echt heel gezellig, we stonden te springen en te dansen,” zegt Jasper de Visser, bedrijfsleider van de Kopstootbar, het voormalige café Cox. „Iedereen wist dat het voorlopig de laatste avond zou zijn dat er dj's draaien.”

Clubavonden

De Visser keek vrijdagavond samen met de eigenaren van de Kopstootbar en hun assistenten naar de persconferentie. Hij vindt het „verschrikkelijk” dat zijn bar om twaalf uur dicht moet. „We zijn echt een avondtent. De meeste omzet halen we uit de shotjes die we verkopen op clubavonden, vrijdag en zaterdag. Normaal gesproken klappen we op dat soort avonden de tafels in, en dan staat er een mannetje of driehonderd te dansen, zoals gisterenavond.”

Toch begrijpt De Visser dat de verscherpingen nodig zijn, zegt hij. Het gesjoemel met Testen voor Toegang, waarbij jongeren QR-codes naar elkaar doorstuurden, is moeilijk te handhaven. Het systeem was verre van waterdicht, zegt ook Michael Chung, één van de eigenaren van Villa Orange aan het Leidseplein. „Ik ben zelf ook jong geweest, je houdt dat soort dingen niet in de hand.” Wel vindt hij dat de doelen van het kabinet steeds verder op lijken te schuiven. „Eerst ging het om het beschermen van kwetsbaren, daarna ging het om de IC-opnames. Nu het aantal besmettingen.”

Foto Roger Cremers

De Visser: „De onderbouwing van de persconferentie vrijdagavond vond ik niet heel goed. Ik zie dat vrienden van me corona krijgen en na twee dagen weer rustig hun bed uitkruipen.”

Verontwaardiging

Landelijk roept het besluit van het kabinet verontwaardiging op, maar horeca-uitbaters lijken hun verlies over het algemeen te accepteren, op een enkele opstandige uitbater na. Zo liet een Bredaase horecaondernemer via een filmpje op Twitter weten dat hij „muziek en entertainment” blijft gebruiken op zijn terras, ook al mag dat niet. Hij vindt dat horecaondernemers die netjes omgingen met Testen voor Toegang, gewoon met dat systeem zouden moeten kunnen doorgaan.

Maar ook zonder club of terras wordt kan er nog worden doorgefeest. Avondwinkel Sterk, tien minuten fietsen van het Leidseplein, verkoopt na middernacht, tot ze dichtgaan om één uur ,,gewoon bier, wijn en cider” laat een medewerker telefonisch weten. En om kwart voor één ’s nachts, zie je ze inderdaad in de raamopening van een pand in de Korte Leidsedwarsstraat zitten: jongeren, van begin twintig, rode wijn drinkend, hun sigaretje rokend en kletsend. Iedereen die in de rij van de tegenovergelegen snackbar staat, kan van de muziek meegenieten.