Surinaamse oud-minister Hoefdraad gezocht door Interpol

De internationale opsporingsdienst Interpol heeft de Surinaamse oud-minister van Financiën Gillmore Hoefdraad op de lijst van gezochte personen gezet. Dat hebben verschillende Surinaamse media zaterdag gemeld. Hoefdraad wordt verdacht van elf strafbare feiten, waaronder verduistering, de ongeoorloofde verkoop van overheidsgebouwen en misbruik van royalty’s van goudbedrijven.

Afgelopen zomer vaardigde de Surinaamse politie een arrestatiebevel uit voor Hoefdraad, die toen al spoorloos was. Dat arrestatiebevel volgde nadat het parlement de ex-politicus in staat stelde van beschuldiging, iets dat in Suriname nodig is om een (voormalig) minister te kunnen vervolgen. Begin dit jaar eiste het Openbaar Ministerie bij verstek twaalf jaar cel tegen Hoefdraad.

De 58-jarige Hoefdraad werd eind juli voor het laatst gezien in Guyana, een buurland van Suriname. Hij was minister van Financiën van 2015 tot de laatste verkiezingen in 2020. De ex-politicus bekleedde het ambt voor de toenmalige regeringspartij NDP, waar ook voormalig president Desi Bouterse toe behoort.