Britse miljardair Richard Branson voor het eerst in ruimte in eigen raket

Richard Branson is met een raket van zijn bedrijf Virgin Galactic naar de ruimte gevlogen. Dat melden internationale persbureaus. De Britse miljardair vertrok zondag met een speciaal vliegtuig vanaf een basis in de Amerikaanse staat New Mexico. Op vijftien kilometer hoogte koppelde dat vliegtuig zijn ruimteschip los, waarna het naar 88 kilometer boven de aarde is gevlogen. Inmiddels zijn Branson en zijn crew weer terug op de basis in de VS.

De vlucht is onderdeel van een testvlucht ter voorbereiding op de toeristische ruimtereizen die Virgin Galactic vanaf volgend jaar wil aanbieden. Aanvankelijk wilde Branson pas later mee op zo’n vlucht, maar hij besloot de test te vervroegen nadat Amazon-oprichter Jeff Bezos, die ook werkt aan een raketprogramma, bekendmaakte over negen dagen mee te gaan de ruimte in op een eigen vlucht.

Branson richtte Virgin Galactic in 2004 op, met het idee toeristen naar de rand van de ruimte te brengen in speciale vliegtuigen. Eerder deed het bedrijf al drie testvluchten, waaronder een vlucht in 2014. Daarbij kwam een piloot om het leven. De Britse miljardair is al enkele jaren verwikkeld in een spacerace met de miljardair Bezos, die het bedrijf Blue Origin opzette om naar de ruimte te vliegen, en het SpaceX van Elon Musk. Bezos en Musk gebruiken ruimtecapsules die op raketten worden gelanceerd, waar Branson’s Virgin Galactic een speciaal vliegtuig inzet.