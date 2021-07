Messi wint Copa América met Argentinië tegen Brazilië

Argentinië heeft de Copa América gewonnen door met 1-0 te winnen van regerend kampioen Brazilië. Het enige doelpunt in de felle wedstrijd werd gemaakt door de aanvaller Ángel Di María. Voor de Argentijnse vedette Lionel Messi, die op clubniveau alles won met FC Barcelona, betekent de zege zijn eerste grote prijs met Argentinië.

Voor de inmiddels 34-jarige Lionel Messi, die tijdens zijn carrière drie Copa América-finales en een WK-finale verloor, was het Zuid-Amerikaanse kampioenschap in Brazilië een van de laatste mogelijkheden om nog een grote prijs voor zijn land te winnen. Tijdens het toernooi nam de spelmaker zijn team al meerdere keren bij de hand met belangrijke doelpunten, maar in de finale kwam Messi amper voor.

De wedstrijd in het stadion Maracanã in Rio de Janeiro lag voortdurend stil vanwege harde overtredingen van beide kanten. Echt gevaarlijk wisten de beide ploegen ook niet te worden en het doelpunt van Angél Di Maria in de 22e minuut, een wippertje over de keeper na een lange bal vanuit de verdediging, kwam uit het niets. Brazilië wist in de tweede helft nog enkele kansen af te dwingen en Messi miste een grote kans in de slotfase van de wedstrijd, maar de eindzege kwam nooit echt in gevaar.