Kuss helpt Jumbo-Visma aan tweede ritzege in Tour

De Amerikaanse wielrenner Sepp Kuss heeft zondag de vijftiende etappe van de Tour de France gewonnen. Kuss, die na een solo alleen aankwam in Andorra La Vella, bezorgde zijn ploeg Jumbo-Visma de tweede ritzege in deze Tour. Eerder had de Belg Wout van Aert al de elfde etappe gewonnen. Het was de eerste echte Pyreneeënrit in deze Tour.

Kuss vormde geen bedreiging voor geletruidrager Tadej Pogacar, die in een groep met andere klassementsrenners op een kleine 5 minuten van de ritwinnaar binnenkwam. In het klassement was de Fransman Guillaume Martin de verliezer. Hij zakte van de tweede naar de negende plaats. Achter Kuss finishte de Spanjaard Alejandro Valverde als tweede, voor Wout Poels die de bergtrui heroverde. Maandag volgt de tweede rustdag.

Na het traditiegetrouw hectische eerste uur had zich een kopgroep gevormd van ruim dertig renners. Op weg naar de eerste serieuze Pyreneeëncol reden daarin onder anderen Steven Kruijswijk, de Belg Wout van Aert en Kuss van Jumbo-Visma en verder ook de Nederlanders Dylan van Baarle en Poels, de Limburger die aast op de bergtrui. Op weg naar de top van de eerste col, de Montée de Mont-Louis, bedroeg de voorsprong op de groep met Pogacar ruim acht minuten. Poels kwam als eerste boven.

Harde wind

Richting Col de Puymorens veranderde er weinig. Een kleine tien minuten reden de koplopers vooruit op de groep rond de geletruidrager. Van Aert won de sprint op de top, voor Poels en de Canadees Michael Woods, de drager van de bollentrui. Richting de top van de Port d’Envalira, op 2.406 meter het hoogste punt in de Tour van dit jaar, dunde de kopgroep langzaam uit. De harde wind deed de groep in stukken breken; de Colombiaan Nairo Quintana passeerde als eerste de top, wat hem een bonus van 5.000 euro opleverde. Poels kwam als derde boven, wat hem weer aan kop van het bergklassement bracht.

Terwijl in de groep Martin moest lossen, ging het vooraan - inmiddels zonder Van Baarle en Kruijswijk die waren teruggevallen naar de groep-Pogacar - hard richting Col de Beixalis. Eenmaal bergop was Kuss de eerste aanvaller. De Ecuadoraan Richard Carapaz probeerde ondertussen tevergeefs weg te rijden bij Pogacar. Kuss bereikte de top ruim een halve minuut eerder dan Valverde en hoefde die voorsprong dalend alleen nog maar te consolideren. (ANP)