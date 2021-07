Italië verslaat Engeland in EK-finale via strafschoppen

Italië heeft voor de tweede keer bij het EK voetbal de titel veroverd. De ploeg van bondscoach Roberto Mancini versloeg Engeland op Wembley in de strafschoppenreeks: 3-2. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was de stand 1-1.

De thuisploeg leidde in Londen ruim een uur lang dankzij een supersnelle treffer van Luke Shaw, die al in de 2e minuut raak schoot. In de 67e minuut maakte verdediger Leonardo Bonucci gelijk. In de penaltyserie maakte doelman Gianluigi Donnarumma met twee reddingen het verschil.

Italië won de eerste Europese titel in 1968. Daarna gingen de EK-finales in 2000 en 2012 verloren. De Italiaanse ploeg verlengde het nationale record en is nu 34 wedstrijden op een rij zonder nederlaag.

Eerste EK-finale voor Engeland

Engeland speelde voor de eerste keer in de EK-finale. De Britse ploeg won bij een groot titeltoernooi nog nooit van Italië. Engeland snakte naar een tweede internationale hoofdprijs na de wereldtitel in 1966, maar bezweek voor eigen publiek van elf meter onder de druk van het moeten winnen.

Scheidsrechter Björn Kuipers en zijn assistenten bleven in de EK-finale goed overeind. (ANP)