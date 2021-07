Een boottochtje op de Vecht is ook leuk

‘Ben zo klaar met deze overheid’

‘Gvd maar echt’

‘Laat ons gewoon leven’

‘Maar het is ook gewoon achterlijk’

Het zijn de eerste reacties in de appgroep van een Ommense vriendenclub op het deels terugdraaien van de coronaversoepelingen van twee weken eerder.

De strengere maatregelen gingen dit weekend in en duren tot zeker 14 augustus. Precies dat weekend had de vriendengroep – allemaal tussen de 20 en 25 jaar – het eerste gezamenlijke evenementen gepland: Freshtival, een driedaags festival in Enschede.

‘Gvd wat kut dit’

‘We bouwen ons eigen festival wel in de bossen van Ommen’

‘Ja techno feest’

‘Vragen we la fuente wel’ [DJ La Fuente]

Het zou een lange, slutty summer worden, waarin eindelijk alles weer kon: drinken, dansen, in volle nachtclubs. In de zon tijdens festivals. En vooral geen afstand weer. Geen vaste plaatsen waar je moet blijven zitten. Gewoon los, dicht tegen elkaar aan als je dat wil, allemaal een slok uit dezelfde fles. Geen regels, geen voorschriften. Vrij.

Maar het lijkt een grumpy summer te worden. De besmettingscijfers laten de afgelopen week een flinke piek zien, vooral onder jongeren die lang nog niet allemaal zijn gevaccineerd. Tegelijkertijd waren het vooral jongeren die weer massaal uit gingen. Die vrijheid wordt nu weer flink ingeperkt. Horeca moet om 12 uur ‘s nachts sluiten. Nachtclubs en discotheken blijven voorlopig dicht.

Dramatisch

Ik vind het dramatisch, zegt Sem Heezen (26), zaterdagavond na middernacht in het centrum van Rotterdam. Hij eet samen met zijn vriendin Esther van Mourik (25) een loempia. Ze zouden met een vriendengroep naar het Dekmantel Festival gaan in Amstelveen, begin augustus. Tickets en hotels waren geboekt. „Dat valt nu alweer in het water.”

Ik heb het gevoel, zegt Sem Heezen, dat de overheid niet doorheeft hoe belangrijk het nachtleven is voor jongeren. Ze kunnen even alle stress laten wegvloeien en genieten. Je leert je beste vrienden kennen. Je leert jezelf kennen. Een belangrijk onderdeel van het opgroeien.” Dat geldt misschien nog wel meer voor lhbti’ers, zegt hij, voor wie bepaalde clubs save spaces zijn, waar ze écht zichzelf kunnen zijn.

Ze vinden het ook ongelooflijk zuur voor de festivalorganisatoren. „Voor hen is echt een ramp”, zegt Esther van Mourik. „Zij hebben anderhalf jaar niets kunnen doen en grote inveseringen gedaan.”

Studentenhuis

Nora Maas (23) die met vier meisjes in een studentenhuis in Utrecht woont, zit in quarantaine in plaats van in een club. Twee huisgenoten gingen een week geleden naar Club Poema in het centrum van Utrecht. Vier dagen later kregen ze klachten. Beiden bleken positief.

Nora Maas: „Ik hoorde dat terwijl ik met twee vrienden aan het facetimen was, allebei uit verschillende studentenhuizen. Tijdens dat gesprek kregen zij beiden óók te horen dat ze in contact waren geweest met iemand die besmet is en in quarantaine moesten. Veel van mijn vrienden zitten in quarantaine. Terwijl ze zélf niet eens uit zijn geweest.”

Iedereen moest binnen blijven, behalve de huisgenoot die op vakantie is. Nora Maas: „Ik was tot de vorige week druk bezig met laatste deadlines voor school. Dit weekend zou ik ein-de-lijk uit kunnen. En ik had een afstudeerfeestje.”

Ze had de komende tijd verschillende festivals gepland en een vakantie met een vriendin naar Spanje. Ze had een kaartje voor Lowlands, eind augustus. „Toen ik hoorde dat mensen elkaars QR-codes gingen gebruiken om ergens binnen te komen, dacht ik wel: als dat maar goed gaat. Maar dat hoop je wel. Je wil dat het goed gaat en alleen maar beter wordt.”

Aspen Valley

Terug naar Overijssel. Aan de oever van de Overijsselse Vecht in Ommen staat een groepje van acht vrienden uit Enschede. Ze hebben een dagje gevaren met de boot van een vriend. Lucille Marras (18) was op 26 juni – de eerste dag dat alles weer open ging – aan het dansen in de club Aspen Valley in Enschede. Heerlijke avond had ze, maar een paar dagen later was ze ziek en werd positief getest. Net als de twee vriendinnen met wie ze samen was.

Aspen Valley bleek de eerste brandhaard na de heropening van de clubs. De tientallen jongeren die dicht tegen elkaar aan hadden gedanst, gedronken en gezoend – en die nog niet (volledig) waren gevaccineerd – besmetten weer veel anderen voordat ze doorkregen dat ze zélf besmet waren. Het zorgde een week geleden voor een piek in de Twentse besmettingscijfers.

Lucille Marras ziekte uit in quarantaine. „Gelukkig was het mooi weer en kon ik veel in de tuin zitten.” Ze heeft twee buitenlandse reizen op het programma staan, naar Gran Canaria en naar Mallorca. Ze hoopt dat die door kunnen gaan.

Asley Quak (19) zag een surfvakantie in Portugal in het water vallen. „Natuurlijk baal je dan.” Nu gaat ze naar Limburg.

Ze balen, maar niet overdreven veel. Enschedeërs zijn nuchter, zeggen ze. Tom van Dijk (19): „Leuk is het niet, maar we redden ons wel. Naar nachtclubs of discotheken gaan, leek ons toch al niet zo verstandig. Met een kleiner groepje afspreken kan ook. Of zo’n boottocht als vandaag, dat is ook gezellig.”

In Rotterdam hebben drie vrienden uit Barendrecht dezelfde laconieke houding. Twee van hen zijn bijna jarig – ze worden 22 en 23 jaar - en hadden kaartjes voor nachtclub Toffler om het eindelijk weer eens écht goed te kunnen vieren, met een hoop vrienden. „Maar dat gaat niet door.”

Mike (22): „Als het niet gaat, gaat het niet.”

Thomas (bijna 22): „Het is jammer, maar de volksgezondheid gaat voor.”

Luuk (bijna 23): „Die fantastische zomer komt volgend jaar dan wel.”