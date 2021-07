Duizenden betogers in Georgische hoofdstad na dood aangevallen cameraman

In de Georgische hoofdstad Tbilisi zijn zondag duizenden demonstranten de straat op gegaan na de dood van een cameraman die vorige week werd aangevallen bij een lhbti-evenement. Dat meldt persbureau AP. De betogers zijn samengekomen voor het parlementsgebouw in de hoofdstad en eisen onder meer het vertrek van de Georgische premier Irakli Garibasjvili.

Cameraman Aleksandr Lasjkarava werd eerder op zondag dood in zijn huis gevonden door zijn moeder. Hij was een van de tientallen lhbti’ers en journalisten die vorige week gewond raakten toen zij, voorafgaand aan een optocht door de stad om lhbti-rechten te vieren, werden aangevallen door een groep mannen. Volgens de organisatie Tbilisi Pride zaten de leiding van de invloedrijke orthodoxe kerk en de regeringspartij Georgische Droom, waar ook Garibasjvili bij hoort, achter het geweld. De optocht werd na de aanval afgelast.

Lasjkarava zou door een groep van ruim twintig mensen zijn aangevallen. Op video’s was hij later te zien met bloed en kneuzingen in het gezicht. Na de aanval werd hij opgenomen in het ziekenhuis en na een aantal dagen naar huis gestuurd om te herstellen. Of hij daadwerkelijk aan de verwondingen is overleden, is niet bekend. De politie doet onderzoek naar het overlijden van Lasjkarava. Premier Garibasjvili noemde de dood van de cameraman „een tragedie”.

