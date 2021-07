Dodental ingestort appartementencomplex Miami opgelopen tot 90

Het dodental als gevolg van de instorting van een appartementencomplex in Miami eind juni is zondag opgelopen tot 90. Dat heeft de burgemeester van Miami Dade-County Daniella Levine Cava, het gebied waarin de gelijknamige stad ligt, bekendgemaakt. Zeker 31 mensen zijn nog vermist. De hulpdiensten vrezen dat veel van hen nog onder het puin liggen en de ramp daarmee niet hebben overleefd.

Volgens de autoriteiten is er „geen kans van leven” voor degenen die nog bedolven liggen onder de brokstukken van het appartement. Vorige week werd bekendgemaakt dat zoekacties naar overlevenden daarom gestaakt zijn. Hulpdiensten richten zich momenteel op het vinden en bergen van lichamen van slachtoffers.

Ruim twee weken geleden stortte het gebouw van twaalf verdiepingen, de Champlain Towers South, in het district Surfside in Miami in elkaar. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is nog niet bekend. Wel werd in de dagen na de ramp duidelijk dat het aan onderhoud aan het gebouw schortte: zo zou er structurele schade zijn aan de betonnen plaat onder het zwembaddek en zou het beton in de parkeergarage onder het gebouw scheuren vertonen.