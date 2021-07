Cubanen protesteren tegen regime vanwege medicijntekorten

Duizenden Cubanen zijn zondag in verschillende steden op Cuba de straat opgegaan om te demonstreren tegen de nijpende situatie op het eiland. Dat melden internationale media, waaronder de Britse omroep BBC. Vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen is er een gebrek aan medicijnen, terwijl er ook al langere tijd sprake is van een economische crisis door een terugloop in toerisme tijdens de coronacrisis. De betogers zouden hebben geëist dat er een einde komt aan de Cubaanse dictatuur en een verbetering van hun leefomstandigheden.

Demonstraties komen zelden voor op het eiland, waar de Communistische Partij de enige toegestane politieke partij is en waar de vrijheid van meningsuiting is ingeperkt. Hoewel er sinds het begin van de pandemie al manifestaties op het eiland plaatsvinden, is het voor het eerst dat er zoveel mensen tegelijk op de been zijn tegen het regime. Nadat betogers begonnen met het streamen van de protesten op sociale media, werd onder meer in de stad San Antonio de los Baños het internet afgesloten door de autoriteiten.

Deze zondag is de hashtag SOSCuba trending op Twitter, met berichten van inwoners van het eiland die om humanitaire hulp vragen. Op zondag werden er bijna zevenduizend nieuwe coronabesmettingen gemeld. Hoewel Cuba verschillende coronavaccins ontwikkelde, waarvan de regering zegt dat ze effectief zijn tegen het coronavirus, is nog geen 15 procent van de bewoners van het eiland volledig gevaccineerd.