Boulevard : luchtig én kwetsbaar

RTL-programmadirecteur Peter van der Vorst zei in de hommage-aflevering voor Peter R. de Vries afgelopen woensdag dat RTL Boulevard „altijd” is doorgegaan, ook in de „meest dramatische situaties”. Zaterdagavond werd deze aflevering van het showbizzprogramma noodgedwongen herhaald, omdat een ernstige dreiging was gekomen uit het criminele milieu, waarop een nieuwe uitzending werd geschrapt.

Zo ging RTL Boulevard voor het eerst niet door en kreeg de aanslag op misdaadverslaggever De Vries, die dinsdag na een uitzending van RTL Boulevard zwaargewond raakte en nog altijd voor zijn leven vecht, binnen een week een onheilspellend vervolg. De RTL-directie besloot de redactie te evacueren uit de studio aan het Amsterdamse Leidseplein. Ook zondag ging het programma niet door. Het team kreeg „rust”.

Op de redactie is afgesproken via de woordvoering van RTL te communiceren. Er wordt off the record opgeroepen om voorzichtig te zijn in de berichtgeving en om niet te oordelen in de trant van ‘zwichten voor terreur’. Meerdere collega’s liepen enkele tientallen meters achter De Vries toen hij dinsdagavond werd beschoten, en zaten naast hem nadat hij zwaargewond was neergezegen.

Een tv-programma schrappen om veiligheidsoverwegingen is „bij mijn weten” uniek, zei NOS-redacteur Peter ter Velde die met de organisatie PersVeilig opkomt voor de veiligheid van journalisten. Journaalhoofdredacteuren Marcel Gelauff (NOS Journaal) en Harm Taselaar (RTL Nieuws) willen „nu niet” over veiligheidsafwegingen praten. Duidelijk is dat de journaals uitwijkmogelijkheden hebben in de vorm van een Haagse studio. Bovendien zijn de redacties beveiligd op het Mediapark in Hilversum. Zoals student Tarik Z. met een gaspistool in 2015 de redactievloer op kwam lopen tijdens het NOS Journaal, is tegenwoordig niet meer mogelijk.

Het luchtige RTL Boulevard is kwetsbaarder. Na vijftien jaar in een krappe studio op het Mediapark, zocht RTL Boulevard in 2017 de dynamiek van een van de drukste pleinen van Nederland op. Nadat de Amsterdamse driehoek RTL zaterdag op de hoogte bracht van een ernstige dreiging, was „het besluit makkelijk” omdat „veiligheid boven alles” gaat, zei directeur Sven Sauvé van RTL Nederland tegen de NOS.

‘U kijkt toch ook niet?’

Sauvé kon zondag wegens drukte niet aan de telefoon komen. De veiligheid was zondag in de loop van de middag in voldoende mate verzekerd in de Amsterdamse studio, schreven Sauvé, Van der Vorst en Georgette Schlick van producent Blue Circle in een verklaring. „We hebben zelf besloten vandaag het team van RTL Boulevard rust te geven.” Of dit een wens was van de redactie, wilde een woordvoerder niet zeggen.

RTL Boulevard had in 2001, een week voor 11 september, zijn eerste uitzending. De slogan was ‘RTL Boulevard, u kijkt toch ook niet?’. Het vlotte dagelijkse bulletin draaide om showbizz en royaltyverslaggeving, met als eerste panelleden Albert Verlinde en Van der Vorst en presentator Beau van Erven Dorens. Voor zover hij zich kan herinneren, zegt bedenker van het format Leo van der Goot, heeft het programma nooit hoeven wijken, „al zullen we op 11 september wat zijn ingekort”.

Het allereerste item ging over het risico op overvallen bij de distributie van biljetten bij de invoering van de euro, het tweede speculeerde over een plastisch chirurgische ingreep aan de neus van bondscoach Louis van Gaal. Een boulevardblad op tv, al zijn er in de twee decennia die volgden ook eigen onderzoeksdossiers geweest zoals de #metoo-zaak rond castingdirector Job Gosschalk.

Volgens Van der Goot was misdaad nooit bedoeld als pijler, maar werd dat het vrij snel wel. De Telegraaf-verslaggever John van den Heuvel was er vanaf het begin bij als misdaaddeskundige, later verbond Peter R. De Vries zich ook aan het programma. Van den Heuvel omschreef op Instagram de ontwikkelingen zaterdag als „opnieuw een dieptepunt”. „U leest het goed; criminelen zijn in staat uitzendingen van een tv-programma te verstoren en opnieuw angst te zaaien.”

Maandag zal RTL Boulevard wel doorgaan. Mocht dat niet vanaf het Leidseplein zijn, dan zal niet bekend worden waarvandaan dan wel.

Criminele bedreigingen media Eerdere pogingen tot intimidatie December 2000 Leden van motorclub Hells Angels dringen vlak voor een uitzending binnen bij de talkshow van Frits Barend en Henk van Dorp, die de motorclub crimineel zouden hebben genoemd. Ze eisen excuses. Henk van Dorp wordt geslagen. Januari 2015 De negentienjarige Tarik Z. dringt gewapend met een gaspistool tijdens de uitzending de studio van het NOS Journaal binnen om zendtijd te eisen. Over zijn motief legt hij later verwarde verklaringen af. Hij krijgt veertig maanden gevangenisstraf, waarvan 24 voorwaardelijk. Juni 2018 Het kantoorpand van Pijper Media in Amsterdam, uitgever van onder meer tijdschrift Panorama, wordt beschoten met een granaat uit een antitankwapen. Drie mannen, lid van motorclub Caloh Wagoh, worden ervoor veroordeeld tot celstraffen van drie en vier jaar. Volgens de rechter was „intimidatie” hun doel geweest. Juni 2018 Een gestolen Volkswagen Caddy ramt de glazen gevel van het gebouw van De Telegraaf Media Groep in Amsterdam en wordt daarna in brand gestoken. Elf mannen worden ervoor veroordeeld. De rechtbank noemt de aanslag „een poging tot beïnvloeden van de pers en een aanval op de persvrijheid”. De twee hoofdverdachten krijgen tien en vierenhalf jaar cel. November 2018 Misdaadverslaggever John van den Heuvel blijft „op dwingend advies van de overheid” enkele weken weg bij de live-uitzendingen van RTL Boulevard aan het Leidseplein in Amsterdam wegens „een zeer ernstige dreiging uit het criminele milieu”.