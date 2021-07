Vincent Karremans (VVD) voorgedragen als nieuwe loco-burgemeester van Rotterdam

De Rotterdamse VVD-fractievoorzitter Vincent Karremans (34) is door zijn partij voorgedragen als nieuwe wethouder en locoburgemeester van de stad. Indien de gemeenteraad in september instemt met zijn benoeming, wordt Karremans de plaatsvervanger van burgemeester Ahmed Aboutaleb (PvdA). Dat heeft de fractie in een persbericht bekendgemaakt.

Karremans is de beoogd opvolger van wethouder Bert Wijbenga, die zelf eind juni is voorgedragen als de nieuwe burgemeester van Vlaardingen. Als wethouder zou Karremans de portefeuille handhaving, buitenruimte, integratie en samenleven krijgen. De benoeming is tot de installatie van een volgend college; in maart volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen.

Op een paard

Als politieke nieuwkomer werd Karremans in 2018 lijsttrekker van de lokale VVD-fractie (5 van de in totaal 45 zetels). Tijdens de verkiezingscampagne viel hij op met een ludiek spotje, waarin hij onder meer met ontbloot bovenlijf op een paard zat. Eind 2018 werd hij door een persjury uitgeroepen tot Rotterdamse Politicus van het Jaar.

Lees het artikel Rotterdams formeren: loopgraven, cabaret en wethoudersfetisjisme

Karremans studeerde financiële economie (cum lade geslaagd) en bedrijfsrecht en was president van het Rotterdamsche Studenten Corps (RSC). De afgelopen tien jaar werkte hij als mede-oprichter en directeur bij Magnet.me in Rotterdam, een online netwerk voor starters en studenten die werk zoeken.

In het college wil Karremans zich inzetten voor meer veiligheid, minder vervuiling en een „groene en ontspannen stad van de toekomst”, aldus het persbericht. Als wethouder erft hij van Wijbenga zeven grote stadsprojecten om Rotterdam te vergroenen, waarvoor 233 miljoen euro is vrijgemaakt.

Aboutaleb is begin dit jaar officieel begonnen aan zijn derde termijn als burgemeester van Rotterdam. Hij kan nog zes jaar aanblijven, maar liet tijdens zijn herbenoemingsprocedure doorschemeren dat hij denkt aan een halve termijn.