Villa’s, jachten en nu ruimte-uitjes

Drie steenrijke mannen van middelbare leeftijd beconcurreren elkaar met de ontwikkeling van commerciële ruimtevluchten: Richard Branson, Jeff Bezos en Elon Musk. De eerste twee willen nu zélf de ruimte in.

Zondag wil Richard Branson (70) als eerste met de VSS Unity van zijn bedrijf Virgin Galactic de ruimte in, of, beter gezegd de rand van de ruimte in. De Unity is een raketvliegtuig dat eerst door een ‘moederschip’, VMS Eve, onder de vleugels wordt genomen. Op vijftien kilometer hoogte wordt de Unity dan afgeworpen om als een speer te klimmen. De passagiers zullen onderweg vier minuten gewichtloosheid ervaren. Daarna gaat het weer terug naar moeder aarde. De hele vlucht zou negentig minuten duren.

Branson gaat met vijf Galactic-medewerkers naar boven, onder wie twee piloten. Het is de bedoeling dat Virgin vanaf volgend jaar regelmatig commerciële ruimtevluchten gaat aanbieden, vermoedelijk voor een bedrag van 250.000 dollar per persoon. Het is de tweeëntwintigste testvlucht voor de Unity en de vierde vlucht van het bedrijf met passagiers. Bransons vrouw heeft desondanks gezegd dat ze niet naar zijn begrafenis zal komen, grapte Branson in een recent interview. In 2014 kwam een testpiloot om het leven toen een eerdere versie van het raketvliegtuig verongelukte.

De Brit gaat, als alles volgens plan verloopt, negen dagen eerder de ruimte in dan de oprichter van Amazon, Jeff Bezos (57). Op de vlucht van diens ruimtevaartonderneming Blue Origin zal behalve Jeff en zijn broer Mark ook een commerciële passagier meevliegen die op een veiling 28 miljoen dollar neertelde voor het voorrecht. Op den duur zullen ook Blue Origin-vluchten stukken goedkoper worden: tussen de twee- en driehonderdduizend dollar per reiziger.

Bezos, die deze week aftrad als bestuursvoorzitter van Amazon, nodigde nog een vierde passagier uit. Wally Funk (82) trainde in de jaren zestig voor het ruimtevaartprogramma Mercury 13, maar vrouwen kwamen, ondanks bewezen kwalificaties, niet in aanmerking voor ruimtevluchten. Right stuff, wrong parts, concludeerde Ed Cumming in The Observer, in een verwijzing naar het boek The right stuff van Tom Wolfe over legendarische testpiloten. Funk zal dan overigens de oudste mens in de ruimte worden. Het record staat nu nog op naam van John Glenn die 77 was toen hij op reis ging met Space Shuttle Discovery in 1998.

Stekeligheden

Voor zijn onderneming heeft Bezos zijn hoop gevestigd op raket de New Shepard. Op 76 kilometer hoogte maakt een capsule op de raket zich los, om alleen verder te gaan. De raket keert terug naar aarde en moet op een paar kilometer van het lanceerplatform terechtkomen. De bemande capsule komt vervolgens aan een parachute naar beneden en moet in de woestijn landen. Het ruimte-uitje brengt passagiers tot op ruim 100 kilometer van de aarde en duurt tien minuten.

Volgens Branson was het hem er echt niet om te doen als eerste te vertrekken. Hij ziet Bezos dan ook niet als concurrent. De vraag naar commerciële ruimte-uitjes is veel groter dan het aanbod van de twee ondernemingen, aldus Branson tegen Reuters.

Helemaal vrij van stekeligheden is de verhouding niet. Toen Branson op CNBC een vraag kreeg over Jeff Bezos antwoordde hij met: „Jeff wie”? En het Bezos-kamp mag er graag op wijzen dat je met Branson niet hoog genoeg stijgt om jezelf astronaut te mogen noemen.

Om als echte astronaut te kwalificeren moet je eigenlijk hoger vliegen dan honderd kilometer om de Kármán-lijn te overschrijden, de lijn waar luchtvaart ophoudt en ruimtevaart begint. De denkbeeldige grens, vernoemd naar de Hongaarse wetenschapper en ruimtevaartpionier Theodore Kármán, ligt op honderd kilometer omdat de lucht op die hoogte te dun wordt voor conventionele vliegtuigen. „We wensen hem een geweldige en veilige vlucht”, verklaarde de onderneming van Bezos over Branson, „maar ze vliegen niet boven de Kármán-grens”.

Galactic brengt daar tegenin dat de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA de grens lager legt, op tachtig kilometer. Testpiloten van Galactic, die op een vlucht net onder de negentig kilometer bleven, kregen daarom toch hun ‘astronaut-insigne’ van de FAA.

SpaceX, het bedrijf van de derde ruimteplutocraat, Elon Musk (50), heeft al een bemanning naar het internationale ruimtestation ISS gebracht en heeft plannen om in september burgers naar de ruimte te vliegen. In 2023 wil SpaceX de Japanse miljardair Yusaku Maezawa rond de maan laten vliegen. Op den duur wil Musk naar Mars.

Bucketlist

Na villa’s en megajachten zijn de rijksten dus toe aan ruimtevluchten. De Kármán-lijn kan op de bucketlist. Wat de ware motieven van de ondernemers ook mogen zijn – winst, ego, midlife, vooruitgang – de missies worden gerechtvaardigd met een beroep op het algemeen belang en met niets minder dan de redding van de planeet.

Branson schrijft op de site van Galactic: „We staan aan het begin van een nieuwe industrietak, vastbesloten te pionieren met het ruimtevoertuig van de eenentwintigste eeuw dat de ruimte toegankelijk moet maken voor iedereen – en de wereld voor eeuwig zal veranderen.”

Blue Origin heeft een zo mogelijke nog hoger doel: „Jeff Bezos heeft Blue Origin opgericht met het oog op een toekomst waarin miljoenen mensen wonen en werken in de ruimte ten behoeve van de aarde. Om de aarde te behouden moet de mensheid uitbreiden in de ruimte, er op zoek naar nieuwe energiebronnen […] en er industrie vestigen die op de aarde voor stress zorgt.”

Aan de missionstatements zal het bij de commerciële ruimtemissies niet liggen.