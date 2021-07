Overweldigende verkiezingswinst voor zittende premier Ahmed in Ethiopië

De Welvaartspartij van de Ethiopische zittende premier Abiy Ahmed heeft de nationale verkiezingen in het Oost-Afrikaanse land gewonnen. Dat melden internationale persbureaus zaterdagavond, op basis van een verklaring van de nationale kiesraad. De regerende partij won 410 van de 426 zetels in het federale parlement. Ahmed kan zijn termijn met vijf jaar verlengen.

Met de huidige uitslag blijft een aantal zetels leeg, als gevolg van de roerige organisatie van de stembusgang. Er was sprake van logistieke problemen, onder meer door onlusten in verschillende plekken van het land en door de uitbraak van het coronavirus. De parlementsverkiezingen vonden in juni plaats - toen waren ze al twee keer verplaatst.

Abiy Ahmed reageerde zaterdagavond opgetogen op de verkiezingsuitslag. Het resultaat is volgens hem „historisch”. Hij sprak eerder van de „eerste poging om in Ethiopië eerlijke en vrije verkiezingen te houden”. Hij werd premier in 2018 en werd destijds gevierd als een politicus die in Ethiopië zou zorgen voor politieke hervormingen en die sociale breuklijnen zou kunnen lijmen. Het is in het land momenteel echter erg onrustig. In de deelstaat Tigray ontstond veel ontevredenheid over Ahmeds aanpak. Dat politieke conflict leidde tot gewapend geweld; sinds november leverden het nationale oorlog en rebellengroepen in Tigray hevige gevechten, tot Ahmed bijna twee weken geleden een eenzijdig staakt-het-vuren afkondigde.

In Tigray en twee andere deelstaten konden burgers vanwege de onrust en etnisch geweld niet stemmen. Ethiopië is opgedeeld in tien regio’s. Ondertussen besloten meerdere oppositiepartijen de parlementsverkiezingen te boycotten. De winnende Welvaartspartij van de premier is een nieuwe partij, die hij in 2018 vormde. Volgens persbureau AP wordt verwacht de nieuwe regering in oktober is gevormd. De grootste oppositiepartij die wel nog meedeed, Ethiopian Citizens for Social Justice, verloor zetels, meldt persbureau AP. Oppositieleider Berhanu Nega had laten weten dat zijn partij tweehonderd klachten heeft ingediend over de gang van zaken tijdens de verkiezingen.