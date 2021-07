Rood toerisme in China: de communistische droom

Mao Zedong, een van de wreedste leiders uit de geschiedenis, is in China boven alle kritiek verheven. Want als je Mao aanvalt, dan val je de man aan die de Volksrepubliek China heeft uitgeroepen en die aanwezig was bij de oprichtingsvergadering van de CPC in Shanghai in 1921. Vooral op het platteland is het nog heel gebruikelijk om zijn portret prominent in de huiskamer te hangen. Dit is in het dorp Mayuan in Jiangxi.

EPA/ROMAN PILIPEY