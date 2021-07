Omstreden standbeeld weggehaald in Charlottesville

In Charlottesville in de zuidelijke Amerikaanse staat Virginia is zaterdag een controversieel standbeeld weggehaald. Plannen om deze nagedachtenis aan generaal Robert E. Lee van z’n sokkel te halen, leidden zo’n vier jaar geleden tot gewelddadige aanvaringen tussen voor- en tegenstanders. Een neonazi reed in op een groep antiracismebetogers, waarbij een vrouwelijke demonstrant om het leven kwam.

De werkzaamheden voor het weghalen van het standbeeld begonnen zaterdagochtend vroeg (lokale tijd), schrijven Amerikaanse media. Ook een tweede monument, van generaal Thomas ‘Stonewall’ Jackson, zal in de loop van de dag worden verwijderd. Beide mannen streden tijdens de Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865) onder meer voor het behoud van de slavernij. Het Hooggerechtshof bepaalde in april dat het stadsbestuur de twee beelden mag verwijderen.

In de Verenigde Staten staan honderden gedenktekens die herinneren aan figuren die een prominente rol hebben gespeeld in de slavernij. Sommige Amerikanen beschouwen deze beelden als belangrijk historisch erfgoed en onderdeel van de zuidelijke cultuur, terwijl anderen het zien als een racistisch eerbetoon. In 2017 stond een van deze omstreden standbeelden, van Robert E. Lee, centraal in een conflict tussen nationalisten, neonazi’s en leden van de alt-rightbeweging enerzijds en antiracismebetogers anderzijds. De extreemrechtse James Field reed bij die bijeenkomst in Charlottesville de vreedzame demonstrante Heather Heyer dood en werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

