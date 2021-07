Het parcours van deze warme Tour-etappe lag te wachten op Bauke Mollema

Daar is het vuistje al. Bauke Mollema moet nog bijna 2 kilometer naar de finish, maar hij durft te juichen nu hij alleen het dorpje Quillan aan de voet van de Pyreneeën inrijdt. De voorsprong op zijn achtervolgers bedraagt ruim een minuut, meer dan genoeg. Er komt niets meer tussen Mollema en zijn tweede etappezege in de Tour de France.

Mollema wist zaterdagochtend al dat dit een dag voor hem was. Sinds de etappe naar de Mont Ventoux, waar hij derde werd, keek Mollema uit naar de veertiende etappe van Carcassonne naar Quillan. De afgelopen twee dagen gebruikte hij de vlakke wegen om te herstellen. En nu lag er een parcours op hem te wachten met genoeg reliëf om bergop het verschil te maken en als vluchter weg te kunnen blijven, maar niet te zware beklimmingen die de etappe een prooi zouden maken voor de échte klimmers, waartoe Mollema zichzelf niet rekent deze Tour. Ter voorbereiding bestudeerde hij de laatste 60 kilometer van de rit op Google Maps.

Bovendien was het heet. In Quillan steeg de temperatuur zaterdag tot ruim boven de dertig graden; het gemeentelijke buitenzwembad lag er aantrekkelijker bij dan een plekje langs de laatste kilometers van het parcours, vol in de zon. Mollema vindt dat wel lekker, die hitte, hij kan er in ieder geval beter mee omgaan dan veel andere renners.

Een paar jaar eerder leerde Mollema dat hij kon winnen in de Ronde van Frankrijk. In 2017 won hij de etappe naar Le-Puy-en-Valey, zijn eerste etappezege in de Tour. En vier jaar daarvoor won hij een rit in de Vuelta.

Wat Mollema deze zaterdag deed was een kopie van de etappe uit 2017. Net als toen demarreerde hij in een afdaling; destijds dertig kilometer voor de streep, nu moest hij veertig kilometer solo afleggen. Een kwestie van het juiste moment kiezen, zei Mollema tijdens de persconferentie na afloop. „Ik had niemand in mijn wiel, dus als je dan wegsprint, heb je snel een gat. Toen ben ik ervoor gegaan.”

Al twee keer tweede

Mollema bezorgde zijn team Trek-Segafredo met zijn overwinning de beloning voor het aanvallende koersen dat het team al de hele Tour laat zien – alleen tot zaterdag nog zonder succes. Mollema werd al derde, in de etappe naar de Mont Ventoux waar hij net achter ploeggenoot Kenny Elissonde over de finish kwam, en zesde in de tweede etappe op de Mûr-de-Bretagne die gewonnen werd door Mathieu van der Poel. Jasper Stuyven werd net als Elissonde tweede, Edward Theuns een keertje zesde.

Bauke Mollema viert zijn overwinning in de veertiende etappe van de Tour, van Carcassonne naar Quillan. Foto Philippe Lopez/AFP

„Het is fijn dat Bauke hiermee de druk een beetje wegneemt bij de ploeg”, zei Theuns na afloop. Hij had Mollema op zo’n 80 kilometer van de finish nog een bidon gebracht, verder had hij zijn ploeggenoot nauwelijks gezien. Verbaasd over de uitslag was Theuns niet. „Hij kan zo stilletjes bezig zijn met iets, maar ik had wel het idee dat hij het vandaag wilde proberen.”

De teleurstelling over het uitblijven van een overwinning was groot in het team, zei ploegleider Steven de Jongh tegen de NOS. „We hebben getoond dat we de benen hadden, maar hadden twee keer pech met een super Wout van Aert en een super Matej Mohoric.”

Ditmaal was het wel raak. Toen Mollema eenmaal weg was, begon hij te ‘mollemalen’, het karakteristieke harken op de fiets waar de 34-jarige Groninger om bekendstaat. „Je zag hem in zijn ritme komen, zijn schouders gingen van links naar rechts”, zei De Jongh. Het verdient geen schoonheidsprijs, maar het gaat wel hard. De Jongh: „Op zo’n manier winnen, dat kan alleen Bauke.”