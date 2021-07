Eigenaar fabriek Bangladesh opgepakt voor doodslag, na brand met tientallen doden

De eigenaar van een voedselmiddelenfabriek in Bangladesh, waar donderdag en vrijdag een grote brand woedde, is gearresteerd voor doodslag. Bij de ramp kwamen volgens de laatste officiële cijfers 43 mensen om; lokale media meldden een dodental van 52. De politie van Rupganj, een industriestad in de buurt van Dhaka, maakte zaterdag de arrestatie van meerdere verdachten bekend. Behalve de eigenaar zijn ook zijn vier zoons en drie mannen van het bedrijf opgepakt.

De brand in de levensmiddelenfabriek ontstond donderdagmiddag. In het gebouw lagen onder meer plastic en brandbare chemicaliën opslagen; de brandweer had meer dan 24 uur nodig om het vuur te kunnen bestrijden. Ondertussen zaten werknemers vast in de fabriek, omdat de toegangsdeur tot de trap die toegang bood tot het dak volgens de hulpdiensten op slot zat. Persbureau Reuters sprak met brandweerlieden die na het blussen van de brand veel lichamen van slachtoffers aantroffen. Internationale persbureaus citeren de opmerking van een politiechef: „Dit was als een moord.”

Op het moment dat de brand uitbrak was niet bekend hoeveel werknemers in de fabriek aanwezig waren. Lokale en internationale pers meldt dat veel familieleden naar de fabriek zijn gekomen, om bij het uitgebrande karkas van dat gebouw te zoeken naar hun geliefden. De identificatie van de overledenen verloopt zeer moeizaam.

Eerder had de eigenaar in de lokale pers gesuggereerd dat de brand het gevolg was geweest van nalatigheid van zijn arbeiders. Onder de overlevenden die hoogwaardigheidsbekleders zaterdag in het ziekenhuis opzochten, zijn volgens persbureau AFP ook kinderen. In Bangladesh mogen veertienjarigen werken, maar niet in gevaarlijke of zware beroepen. Volgens de minister voor Arbeid, Monnujan Sufian, zouden geen kinderen mogen werken in de verwoeste levensmiddelenfabriek. Er wordt een onderzoek ingesteld naar de werkomstandigheden en de eigenaar, en volgens AFP kan de aanklacht tegen hem worden uitgebreid als wordt vastgesteld dat hij illegaal kinderen tewerk stelde in zijn fabriek.