In december had ik een nieuwe deodorant gekocht; volgens de reviews moest hij erg goed zijn. Nadat ik het product al een tijdje gebruik, vertel ik mijn moeder over hoe goed de deo is: „Die deo is echt super! Ik ruik helemaal niets.” Ik ben was zo blij verast dat ik het een paar dagen blijf zeggen, ook moest ik mijn vriendinnen hierover inlichten. Een week later kom ik naar boven met een walm van parfum om mij heen. En vraag aan mijn moeder of ze mijn parfum wel ruikt, ik namelijk niet. Drie dagen daarna zitten we in quarantaine.

