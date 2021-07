Zeker 43 doden door fabrieksbrand in Bangladesh

In elk geval 43 mensen zijn overleden bij een fabrieksbrand in Bangladesh die donderdagmiddag uitbrak. Ondertussen loopt het aantal doden dat de politie meldt nog steeds op, aldus persbureau AFP vrijdag. Inmiddels melden lokale media in Bangladesh al 52 doden. Het vuur is nog niet gedoofd.

Er zouden nog zeker vijftig mensen gewond zijn geraakt in de brand die volgens de politie begon om 15.00 uur (lokale tijd) in een levensmiddelenfabriek dicht bij de hoofdstad Dhaka. Zo raakten werknemers onder meer gewond doordat ze uit het brandende gebouw wilden ontsnappen via de ramen op hogere verdiepingen. Het vuur begon waarschijnlijk op de begane grond van de fabriek Hashem Foods Ltd. die in het Narayanganj-district ligt, ten oosten van de hoofdstad van Bangladesh.

Door slechte veiligheidsmaatregelen komen grote branden relatief vaker voor in het Zuid-Aziatische land. In februari 2019 brak er een hevige brand uit in een appartementencomplex in Dhaka waar ook chemicaliën illegaal werden opgeslagen. Hierbij vielen minstens zeventig doden. De instorting van een textielfabrieksgebouw in datzelfde jaar veroorzaakte zelfs honderden doden.