Vooral Colombianen onder verdachten moord president Haïti

Op Haïti is het voltallige commando geïdentificeerd dat betrokken was bij de moord op de Haïtiaanse president Jovenel Moïse. Het zou gaan om 26 Colombianen en twee Haïtianen met Amerikaanse nationaliteit, meldt persbureau AP. Zeventien van hen zijn opgepakt, drie anderen werden gedood in vuurgevecht met de politie. Naar de overige verdachten wordt nog gezocht.

Over het motief voor de moord is nog veel onduidelijk. Na de moordaanslag op Moïse is voor zeker twee weken de noodtoestand uitgeroepen op Haïti, zodat het leger en de politie meer mogelijkheden hebben bij de opsporing van mogelijke daders. Vanuit de Verenigde Staten en Colombia is er hulp bij het onderzoek aangeboden, mede omdat zes van de verdachten veteranen uit het Colombiaanse leger zijn. De zeventien verdachten werden op donderdag aan de aanwezige pers getoond, naast paspoorten, geweren, machetes en walkietalkies.

De 53-jarige Moïse werd in de nacht van dinsdag op woensdag bij een aanval op zijn privéwoning om het leven gebracht. Zijn vrouw raakte daarbij zwaargewond. Moïse was president van Haïti sinds 2017 en had tijdens zijn termijn te maken met massale protesten na tegenvallende economische groei en beschuldigingen over corruptie in zijn regering. Toen de president via decreet begon te regeren om de onrusten de kop in te drukken, nam de druk op Moïse, mede vanuit de oppositie, alleen maar toe.

Dreigende politieke crisis

De moord op de president heeft de onrust alleen maar doen toenemen, al riep interim-premier Claude Joseph de bewoners van het straatarme land donderdag op weer terug aan het werk te gaan. Ook wil hij de luchthaven, die gesloten was na de aanslag, weer openen. Of Joseph de positie heeft om deze beslissingen te nemen is onduidelijk, nu er na de dood van Moïse ook een politieke crisis lijkt te ontstaan.

Volgens de Haïtiaanse grondwet moet een president bij overlijden namelijk worden vervangen door de president van het Hooggerechtshof, maar de opperrechter in Haïti overleed vorige week aan de gevolgen van het coronavirus. Interim-premier Claude Joseph nam de leiding over het land over na de moord op Moïse, maar zijn positie wordt nu ook betwist.

Een dag voor zijn overlijden benoemde Moïse namelijk Ariel Henry, die tot dan toe minister van Binnenlandse Zaken was geweest, tot interim-premier en dus vervanger van Claude Joseph. Henry is echter niet ingezworen door Moïse, waardoor Joseph nog steeds interim-premier en momenteel president is. Tegen persbureau AP verkondigde Henry donderdag dat niet Joseph maar hij momenteel president is en dat Joseph moet terugkeren in zijn vorige rol als minister van Buitenlandse Zaken. Vanuit de VN is er opgeroepen om Joseph aan de macht te houden en zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen uit te roepen.