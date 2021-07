Twee minderjarigen opgepakt voor mogelijk homofobe moord in Spanje

Twee minderjarige Spanjaarden zijn gearresteerd voor het doodslaan van Samuel Luiz, een mogelijk homofobe daad. Daarmee zijn nu in totaal zes verdachten aangehouden voor Luiz’ dood bij een nachtclub in A Coruña in Noord-Spanje afgelopen zaterdag. Dat meldt de Spaanse politie vrijdag op Twitter.

Tijdens het geweld riepen de daders volgens getuigen homofobe scheldwoorden. Dit viel samen met de viering van Gay Pride in Madrid afgelopen weekend. De dood van Luiz zorgde deze week voor meerdere demonstraties tegen homogeweld in verschillende Spaanse steden.

Volgens getuigen was Luiz aan het videobellen terwijl hij wachtte voor een nachtclub in de Spaanse stad. Zijn belagers beschuldigden hem ervan dat hij hen filmde. Voor hij kon reageren werd hij volgens de getuigen aangevallen. Luiz overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Het homofobe motief heeft de politie vooralsnog niet vastgesteld. De zaak wordt nog onderzocht.

Lees ook: Spanjaarden betogen tegen homofobie