Stientje van Veldhoven stopt als staatssecretaris

Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat, D66) stopt per 19 juli als staatssecretaris omdat ze een andere baan krijgt. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst vrijdagmiddag. Van Veldhoven wordt directeur van de Europese tak van het World Resources Institute, dat zich richt op onderzoek naar duurzaamheid. Het kabinet moet daarom op zoek naar een vervangende demissionair staatssecretaris, waarvoor volgens de RVD zal worden gezocht binnen D66. Tot die tijd zal demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) haar vervangen.

De VVD is daarnaast op zoek naar een staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de functie die Bas van ‘t Wout (VVD) in januari neerlegde toen hij minister van Economische Zaken en Klimaat werd. Op dit moment vervult Wouter Koolmees (D66) deze functie. Daarnaast is Stef Blok (VVD) op dit moment de demissionair minister van Economische Zaken en Klimaat, omdat in mei Van ’t Wout kampt met een burn-out.

Ook voor Sigrid Kaag (D66) moet vervangen worden gezocht. De RVD laat weten dat zij een deel van haar kabinetswerkzaamheden zal neerleggen. Kaag neemt op dit moment zowel de portefeuilles van Buitenlandse zaken als Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op zich. Vanwege de omvang van deze gecombineerde portefeuille moet er een nieuwe demissionaire minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking komen.

Openbaar vervoer en klimaataanpak

In een reactie op het vertrek van Stientje van Veldhoven zegt Sigrid Kaag op Twitter dat de klimaataanpak waarmee het kabinet begonnen is, „een belangrijk deel haar verdienste” is. Van Veldhoven was vanaf 2010 Kamerlid voor de D66, waar ze onder meer de portefeuille klimaat en energie had. In 2017 begon zij als staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, waar ze de dossiers openbaar vervoer en milieu op zich nam. Ze had een lastige klus met het omvormen van ProRail tot een staatsbedrijf - nu ze vertrekt, zal ze dat proces niet afronden. Daarnaast stond het bestaansrecht van NS op het spel. Onder druk van de VVD in het kabinet dreigde NS haar monopoliepositie op het intercitynetwerk en de HSL naar Brussel kwijt te raken. Dat moest openbaar worden aanbesteed, meer concurrentie op het spoor. Van Veldhoven wist dat tij te keren. Vorig jaar kreeg ze een politieke meerderheid in de Tweede Kamer achter zich voor verlenging van die monopoliepositie op het hoofdrailnet tot 2035 en daarmee voor de toekomst van NS.

Van Veldhoven oogstte ook veel lof voor de manier waarop ze het openbaar vervoer door de coronacrisis loodste, waar door het wegblijven van passagiers miljardenverliezen werden geleden. Afgelopen juni wist Van Veldhoven, tegen de verwachting in, de coronasteun tot volgend najaar te verlengen. Die pakt niet zo duur uit als in 2020 en 2021 (jaarlijks 1,5 miljard euro) omdat het aantal passagiers de afgelopen maanden weer een stijgende lijn laat zien. Maar het kabinet heeft er toch 140 miljoen euro voor uitgetrokken. Dat wordt meer als de passagiersaantallen alsnog tegenvallen, zo is afgesproken.