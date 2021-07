‘Peter R. de Vries is onze houvast als de politie niets meer doet’

Suus Joosten wil weten wie vier jaar geleden haar 43-jarige dochter Esther Paul heeft vermoord. „Alleen dan lukt het om te rouwen.” Haar lichaam werd gevonden in het Veluwemeer, maar de dader is tot nu toe niet opgespoord. Ergens hoopte Joosten dat Peter R. de Vries haar uiteindelijk zou gaan helpen met de zoektocht. „Misschien zou hij het over een paar jaar wel gaan oppakken.”

In Nederland zijn er zo’n duizend onopgeloste moordzaken, en veel van de nabestaanden hebben hun hoop gevestigd op Nederlandse misdaadverslaggevers, met Peter R. de Vries voorop. „Hij is onze houvast als de politie niets meer doet”, zegt Joosten. „Onze reddingsboei.”

Op de avond dat Peter R. de Vries werd neergeschoten, kwam een digitale Teams-bijeenkomst van de Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers (FNG), met zo’n vierhonderd leden, spontaan in het teken van de misdaadverslaggever te staan. „Iedereen was helemaal van de leg”, zegt Joosten. „Mensen schoten vol. Ik kon geen woord meer uitbrengen. Er werden kaarsjes gebrand. De hele avond hebben we samen alles gevolgd.”

Toen De Vries in 2012 stopte met zijn misdaadprogramma, deed hij dat onder meer omdat het contact met de nabestaanden hem te veel werd. Maar mensen die al contact met hem hadden of persoonlijk contact zochten, konden nog steeds op een reactie en advies rekenen, zegt FNG-bestuurslid Jack Keijzer. De Vries werd steeds minder speurder en steeds meer hulpverlener die nabestaanden door het doolhof van het strafrecht loodste en aan media-aandacht hielp.

Brok in zijn keel

Met die kant van Peter R. de Vries maakte een groot deel van Nederland kennis in augustus 2018, tijdens een persconferentie over Jos B., die veroordeeld is voor de moord op Nicky Verstappen maar in beroep is gegaan. De Vries kreeg een brok in zijn keel toen hij zijn publiek opriep om mee te helpen bij de zoektocht. „In een zaak als deze heeft u nooit een alibi om te zwijgen.” Berthie Verstappen, Nicky’s moeder, gaf hem een stevige knuffel: „Als we jou niet hadden gehad... Al die jaren stond je voor ons klaar.”

In een speciale uitzending van RTL Boulevard bracht zij eerder deze week een eerbetoon aan De Vries. „Hij heeft al jaren voor iedereen, voor iedereen die om zijn hulp vroeg, gevochten. En nu moet hij zelf vechten. Daar kunnen we hem niet mee helpen. Alleen hopen dat hij sterk genoeg mag zijn.”

Twee weken geleden vroeg Peter R. de Vries aandacht voor een cold case-project waaraan hij werkte. Als bestuurslid van Stichting de Gouden Tip wilde hij een miljoen euro ophalen die bestemd zou zijn voor degene die de doorslaggevende tip kon geven in de zaak Tanja Groen. De ouders van Tanja Groen, die in 1993 op 18-jarige leeftijd spoorloos verdween, zijn in „tergende onzekerheid” over hun lot, zei De Vries tijdens een door hem bijeengeroepen persconferentie over het initiatief. Hoewel Stichting de Gouden Tip de werkzaamheden tijdelijk heeft stilgelegd vanwege de aanslag, is er in een paar dagen tijd bijna twee ton opgehaald.

Het contact tussen nabestaanden en Peter R. de Vries is altijd wederkerig geweest: De Vries is regelmatig belangeloos bij bijeenkomsten van de federatie en modereert er groepsgesprekken. Soms bespreekt hij op aandringen van nabestaanden hun zaken in RTL Boulevard. „Hij zou waarschijnlijk meegaan met een boottocht naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van het lotgenotencontact”, zegt bestuurslid Jack Keijzer. Ook als een zaak is opgelost is het voor De Vries niet ‘case closed’, zegt hij. „Een aantal nabestaanden kreeg op de overlijdensdag altijd een bloemetje”. Dat De Vries de boottocht overwoog, moest Keijzer geheim houden. „Vanwege de veiligheid. Hoe wrang.” Hij zei niet overal zomaar ja op. „We wilden dat hij naar de landelijke herdenkingsdag zou komen, maar dat vond hij emotioneel te zwaar.”

‘Wij kunnen niet zonder jou’

Het was tijdens de digitale bijeenkomst op dinsdagavond alsof „het korstje van een wond werd gekrabt”, zegt Joosten. „Alles kwam naar boven over de moorden op onze naasten. Je denkt aan zijn familie. Maar je denkt ook aan de toekomst van alle cold cases waar hij mee bezig was. Hoe moet het daar nou mee?”

Op vrijdag togen twee leden van de Federatie naar het monument voor duizend onopgeloste moorden in Almere, om daar een bloemstuk neer te leggen. „Wij, nabestaanden van de slachtoffers van de onopgeloste moorden, kunnen niet zonder jou”, zei bestuurslid Wicky van der Meijs, wier vader in 2002 werd neergestoken. Toen het monument in Almere in 2018 werd onthuld, pakte De Vries de microfoon en deed hij spontaan een speech met tranen in zijn ogen, die veel aanwezigen nog steeds helder voor de geest staat. „Hij heeft zoveel voor ons gedaan”, zegt Joosten.

Onderzoek Langer voorarrest De twee mannen die verdacht worden van het neerschieten van Peter R. de Vries, blijven twee weken langer in de cel. Dat heeft het Openbaar Ministerie vrijdag laten weten. Er zijn voldoende gronden hen in voorarrest te houden. De verdachten zijn een 35-jarige Pool uit het Gelderse dorp Maurik en een 21-jarige Rotterdammer. Die laatste is de vermoedelijke schutter. Peter R. de Vries ligt nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis. Zijn toestand is ongewijzigd. Hij is vrijdag bezocht in het ziekenhuis door Peter Schouten en Onno de Jong, de twee advocaten die kroongetuige Nabil B. bijstaan. In de Westerkerk in Amsterdam konden mensen vrijdagmiddag stilstaan bij de aanslag. De kerk opende zijn deuren voor „iedereen die een moment van stilte of bezinning zoekt”.