Op pad met de omgevingsdienst: speuren naar verboden stofwolken op het Tata-terrein

Atie Zandbergen tuurt door het hek van Tata Steel. „Ik zie daar een stofwolkje…” Ze wijst in de verte. „Een klein pluimpje met een beetje oranje stof. Daar bij de fluorwassers van de pelletfabriek. Kan je het zien?”

De verslaggever heeft geen idee – er zijn wel tien wolken.

Een gemiddelde Nederlander op een duintop bij Wijk aan Zee ziet een wirwar van schoorstenen, fabrieken, witte en zwarte rookpluimen en buizen: de staalfabriek van Tata Steel. Atie Zandbergen ziet vergunningen en overtredingen – zoals dat oranje wolkje. Als inspecteur bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied houdt ze toezicht op een van ’s lands meest gehate fabrieken. Ze controleert of Tata Steel, een complex met feitelijk zeventien fabrieken, volgens de vergunningen werkt. Dat zijn er enkele honderden.

De staalfabriek (9.000 werknemers) van het Indiase Tata-concern ligt onder vuur, omdat ze buurtbewoners veel overlast bezorgt. De fabriek stoot veel fijn en grof stof uit. Van de ertsbergen verwaait erts. En de fabriek stinkt enorm. Vaak gebeurt dat binnen de normen en vergunningkaders, soms ook niet. In de regio komen relatief veel gezondheidsklachten voor als longkanker en maag- en huidklachten.

Omwonenden vragen zich af: waarom mag dit allemaal? Hoezo grijpt niemand in? En wat doet de omgevingsdienst eigenlijk wél?

Geuren

Zandbergen leunt bij haar werk op haar ogen en haar neus. Soms, zoals vandaag, banjert de opgewekte inspecteur – al 28 jaar in het vak – uren langs het hek van het fabrieksterrein en houdt ze de stofwolken in de gaten. Af en toe is ze er ’s nachts en probeert ze vanaf een duintop geuren te onderscheiden. Welke fabriek stinkt, en bij welke windrichting? De toezichthouder kent de geuren, van de teerlucht van de cokesfabriek tot de fenolwalm van de oxystaalfabriek.

Het draait altijd om één vraag: voldoet de fabriek aan de milieuregels die haar vergunningen stellen? Meestal wel. Als er dan overlast is, kan je hoogstens informeel in gesprek. „Dan zeg je: joh, dit geeft stank, valt er wat aan te doen?” Tata Steel doet dan vaak best wat, aldus Zandbergen. Een klep vervangen bijvoorbeeld.

Af en toe is Atie Zangbergen ’s nachts rond het Tata-terrein en probeert ze vanaf een duintop geuren te onderscheiden

Soms komen er rauwe cokes – bewerkte steenkool, essentieel bij staalproductie – vrij, waarbij de verouderde cokesfabriek zwarte rook uitstoot. Dat mag niet. Elke keer kost het Tata Steel een dwangsom van 25.000 euro.

„Omwonenden vragen dan: waarom kan die fabriek niet gewoon dicht?”, zegt Zandbergen. Maar dat kan niet zomaar in Nederland. „Tussen een dwangsom en sluiten zitten nogal wat stappen.”

In IJmuiden botst die werkelijkheid dagelijks op de beleving van de bewoners. Zandbergen en de omgevingsdienst zitten er tussenin. De Randstedelijke Rekenkamer stelde begin dit jaar dat de dienst wordt gemangeld tussen fabriek, juridische werkelijkheid, verwachtingen van bewoners én politieke druk vanuit de provincie om hard op te treden.

Voorbeelden genoeg. Als Zandbergen een nacht geluidoverlast gaat meten in het centrum van Wijk aan Zee en vaststelt dat die binnen de norm blijft, dan mailen omwonenden de volgende ochtend toch volop klachten. Buurtbewoners benaderen de dienst zo vaak dat het nauwelijks bij te benen is, aldus de Randstedelijke Rekenkamer. Gevolg: ze krijgen een standaardmailtje terug en voelen zich niet gehoord. Tel daar de talrijke kritische rapporten bij op over het functioneren van omgevingsdiensten, en het vertrouwen daalt tot een nulpunt.

Tata Steel komt echt niet met alles weg, zegt Zandbergen. Weliswaar kunnen de inspecteurs niet alles zien, maar dat is bij andere fabrieken in Nederland ook zo. Bedrijven moeten elk incident zelf melden, en Tata doet dat volgens Zandbergen bijna altijd. Sinds de dwangsom voor de cokesfabriek is het aantal meldingen van rauwecokesuitstoot flink afgenomen, zegt ze.

En de meldingen van burgers? Die zijn nuttig, volgens Zandbergen, bijvoorbeeld om te zien bij welke windrichting overlast optreedt. „We bekijken ze écht”, zegt ze, „ook als we niet direct zelf reageren. We krijgen soms twintig meldingen per dag.”

Families stukmaken

Onderaan de duinrand stopt een auto. Het raampje gaat naar beneden. „Zijn jullie van de milieudienst of zo?” Als hij een bevestigend antwoord krijgt, zegt de man, werknemer van Tata: „Weten jullie wel hoeveel gezinnen jullie kapotmaken door Tata zwart te maken? Dat interesseert jullie niets.”

Zandbergen is wel wat gewend. Ooit verscheen haar reactie op een klacht van een bewoner integraal op Facebook, met haar eigen naam eronder. Vergezeld van cynisch commentaar: zie je wel, ze zeggen dat er niks aan de hand is!

Als toezichthouder doe je het nooit goed, weet Zandbergen. Dat hoort erbij. En verder is het mooi werk: je komt op veel plekken en mag alles vragen. Maar het raakt haar wel als ze „als persoon” wordt aangesproken. „Ik doe hier bij nacht en ontij ook gewoon m’n best.”